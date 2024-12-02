شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتفقد مشروع ازدواج ورفع كفاءة طريق مطار سانت كاترين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشربيني يؤكد: "يجب أن يتم تنفيذ الطريق فى أفضل صورة ممكنة"".. ويشدد على ضغط معدلات التنفيذ.. وتكثيف العمالة والمعدات

فى مستهل زيارته لمدينة سانت كاترين، تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع ازدواج ورفع كفاءة وأعمال الحماية من أخطار السيول بطريق مطار سانت كاترين (كمين النبى صالح)، بطول 9 كم، ويرافقه مسئولو الوزارة، والجهاز المركزى للتعمير، واستشارى المشروع، وشركات المقاولات العاملة بالمشروع.

وتجول المهندس شريف الشربيني، بموقع تنفيذ مشروع طريق مطار سانت كاترين، لمتابعة سير العمل، واستمع لشرح تفصيلى حول موقف تنفيذ الطريق والأعمال الصناعية، وموقف أعمال الحماية من السيول، وتنفيذ أعمال الإنارة واللوحات الإرشادية، مشدداً على ضرورة ضغط معدلات التنفيذ، وتكثيف أعداد العمالة والمعدات، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة للتنفيذ، ومؤكداً على وجوب تنفيذ الطريق فى أفضل صورة ممكنة.

كما تفقد وزير الإسكان، موقف تنفيذ محطة محولات كهرباء سانت كاترين، والتى ستغذى مختلف مكونات مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، وتابع موقف تنفيذ أعمال توسعات محطة محولات كهرباء نويبع، والتى ستغذى محطة سانت كاترين، وكذا أعمال إنشاء خط الربط الهوائي بين المحطتين، مشدداً على سرعة إنهاء الأعمال، والالتزام بالمواعيد المحددة.