شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادى: دول بريكس مجتمعة يمكنها مواجهة تهديدات ترامب الضريبية والان مع تفاصيل الخبر

‏أكد الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده أن الحل الوحيد لمواجهة تهديدات الرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب هو تضافر دول بريكس بلس بما تضمه من دول قوية اقتصاديا وأخري ضعيفة، وبالتالي الدول الغنية قد تصمد في مواجهة التحديات الخاصة بفرض ضرائب 100‎%‎؛ لكن الدول الضعيفة اقتصاديا لا تستطيع، وبالتالي لابد أن تتحد فعليا دول الاتحاد مع بعضها البعض بكل قوة.

وأشار رشاد عبده لـ"الخليج 365" إلى أنه بمجرد إعلان بريكس بلس عن عملة موحدة أصيب الرئيس الأمريكي المنتخب بالرعب لأن قوة أمريكا في عملتها ودول العالم تضع الاحتياطات في البنك المركزي الأمريكي، كم أن الجميع يشتري أذون الخزانة الأمريكية علاوة علي أن كل المعادن والبترول يباع بالدولار وبالتالي ‏الدولار له قيمة.

أما إذا فعلت دول بريكس بلس عملة خاصة بها وتبيع البترول بتلك العملة فإن أمريكا ستنهار تدريجيا في ظل أن تحالف بريكس يضم دول كبيرة اقتصاديا على رأسها الصين والهند وروسيا ودول الخليج البترولية ويمكن للتحالف تجاوز تهديدات ترامب من خلال تضافر الدول مع بعضها البعض أولا، وثانيا، قبل إصدار العملة الموحدة البدء في التبادل التجارى مع بعضها بالعملات المحلية، مما يقوي العملات المحلية بين تلك الدول.

وأوضح أن دول التحالف بعضها تواجه تحديات اقتصادية ومنها مصر على سبيل المثال؛ وبالتالي لا يمكن لتلك الدول منفردة أن تواجه تهديدات أمريكا لصعوبة الموقف الاقتصادي، لكن يمكن للتحالف ككتلة واحدة أن يواجه الموقف الأمريكي، والرئيس الأمريكي يدرك تماما هذا التحدي، بالتالي هو أطلق هذا التهديد ويمكن أن ينفذ هذا التهديد على أرض الواقع‬.