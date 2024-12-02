شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الإثنين 2-12-2024 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة الغولالإثنين، 02 ديسمبر 2024 11:06 ص
ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم الأثنين 2-12-2024 فى البنوك المصرية، ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار الريال القطري فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى
12.57جنيه للشراء.
13.61جنيه للبيع.سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية
12.70جنيه للشراء.
13.64جنيه للبيع.سعر الريال القطرى فى بنك مصر
12.68جنيه للشراء.
13.63جنيه للبيع.سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي
12.67جنيه للشراء.
13.71جنيه للبيع.سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني
12.76جنيه للشراء.
13.61جنيه للبيع.
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