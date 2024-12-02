شكرا لقرائتكم خبر عن "حماية المنافسة" يعلن الموافقة على 4 تركزات اقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عن قرارات لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بالجهاز والخاصة بالموافقة على طلبات التركز الاقتصادي.

وجاءت قرارات الموافقة على الطلبات الآتية:

طلب شركة دي إس في إيه/إس الاستحواذ على ملكية 209,004 سهم بنسبة 100% من إجمالي أسهم شركة شينكر أكتينجيسيلشافت، وطلب شركة بريليانت ديزاين (بي في آي) ليمتد، وشركة فودافون إنترناشونال أوبريشنز ليمتد إنشاء مشروع مشترك، وطلب شركة كومباني دي سان جوبان إس. إيه الاستحواذ على 100% من إجمالي أسهم شركة فوسروك سبلاي.

كما ضمت الموافقة على طلب شركة إعمار مصر للتنمية الاستحواذ على 74.9999997% من أسهم شركة البرو نورث كوست لإدارة الممتلكات العقارية.