الاقتصاد

ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الإثنين

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القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتى

الإثنين، 02 ديسمبر 2024 10:36 ص

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.


ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 30646 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 37909 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 13465 نقطة.


كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 8449 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 11622 نقطة.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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