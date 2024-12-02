شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة عضو مجلس إدارة «ساركو» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة المصافي العربية السعودية (ساركو)، استقالة عضو مجلس الإدارة فهد محمد الحبردي، (مستقل) من عضويته في مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الاستقالة تكون سارية من تاريخ تقديمها أمس.
وأضافت أن الاستقالة جاءت نتيجة أسباب خاصة للعضو فهد الحبردي.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الاستقالة تكون سارية من تاريخ تقديمها أمس.
وأضافت أن الاستقالة جاءت نتيجة أسباب خاصة للعضو فهد الحبردي.