الاقتصاد

«ولاء للتأمين»: بدء الاكتتاب وتداول حقوق الأولوية.. اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن «ولاء للتأمين»: بدء الاكتتاب وتداول حقوق الأولوية.. اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة ولاء للتأمين التعاوني بدء فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن تاريخ بداية فترة تداول حقوق الاولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة اليوم، 2024-12-02.
وأضافت أن تاريخ نهاية فترة تداول حقوق الأولوية 2024-12-09، فيما سيكون تاريخ نهاية فترة الاكتتاب في الأسهم الجديدة 2024-12-12.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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