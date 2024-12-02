شكرا لقرائتكم خبر عن «ولاء للتأمين»: بدء الاكتتاب وتداول حقوق الأولوية.. اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة ولاء للتأمين التعاوني بدء فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ بداية فترة تداول حقوق الاولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة اليوم، 2024-12-02.
وأضافت أن تاريخ نهاية فترة تداول حقوق الأولوية 2024-12-09، فيما سيكون تاريخ نهاية فترة الاكتتاب في الأسهم الجديدة 2024-12-12.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ بداية فترة تداول حقوق الاولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة اليوم، 2024-12-02.
وأضافت أن تاريخ نهاية فترة تداول حقوق الأولوية 2024-12-09، فيما سيكون تاريخ نهاية فترة الاكتتاب في الأسهم الجديدة 2024-12-12.