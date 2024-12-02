شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يصل مدينة سانت كاترين لتفقد مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى مدينة سانت كاترين، للقيام بجولة تفقدية بمشروع تطوير موقع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، ويرافقه مسئولو الوزارة، والجهاز المركزى للتعمير.

وكان الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، ترأس اجتماعاً بقاعة المؤتمرات في مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الإثنين الماضي لمتابعة آخر مستجدات مشروع التجلي الأعظم والأوحد فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين "المرحلة الأولي والثانية".

وتناول الاجتماع استعراض أعمال التطوير الجارية، نسب التنفيذ، وكافة الجوانب المتعلقة بالمشروع بما في ذلك تأمينه عبر منظومة الكاميرات.