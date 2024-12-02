شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب فى مصر يتراجع 20 جنيها وعيار 21 بـ3660 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين خلال التعاملات الصباحية مستهل التعاملات الأسبوعية بحوالي 20 جنيها، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3660 جنيها الآن، بعد صعود سعر أوقية الذهب العالمية.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 4182 جنيها.

عيار 21 يسجل 3660 جنيها.

عيار 18 يسجل 3137 جنيها.

الجنيه الذهب 29280 جنيها.

سعر الذهب العالمي

تراجعت أسعار الذهب العالمية بشكل محلوظ خلال هذه اللحظات من تعاملات يوم الاثنين، لتنهي سلسلة ارتفاع استمرت أربعة جلسات، متأثرة بارتفاع الدولار وعمليات جني الأرباح، بينما يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية أمريكية هامة بشأن السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكى.

قال المحلل الاستراتيجي في "آي جي"، ييب جون رونغ: "يشهد المعدن الأصفر عمليات جني أرباح في الفترة الأخيرة، مع تراجع المخاطر الجيوسياسية، بالإضافة إلى قوة الدولار الأمريكي"وفق رويترز.