شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «برج المعرفة» إلى 3.2 مليون ريال في 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة برج المعرفة التجارية في الفترة المنتهية في 30 - 9 - 2024 (6 أشهر)، بنسبة 37.6% إلى 3.2 مليون ريال، مقابل 5.1 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الانخفاض في الأرباح بسبب ارتفاع مصاريف البيعية والتسويقية والتمويل في النصف الأول.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الانخفاض في الأرباح بسبب ارتفاع مصاريف البيعية والتسويقية والتمويل في النصف الأول.