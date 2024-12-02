الاقتصاد

انخفاض أرباح «برج المعرفة» إلى 3.2 مليون ريال في 6 أشهر

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة برج المعرفة التجارية في الفترة المنتهية في 30 - 9 - 2024 (6 أشهر)، بنسبة 37.6% إلى 3.2 مليون ريال، مقابل 5.1 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، يعود سبب الانخفاض في الأرباح بسبب ارتفاع مصاريف البيعية والتسويقية والتمويل في النصف الأول.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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