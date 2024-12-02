شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «برج المعرفة» إلى 3.2 مليون ريال في 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة برج المعرفة التجارية في الفترة المنتهية في 30 - 9 - 2024 (6 أشهر)، بنسبة 37.6% إلى 3.2 مليون ريال، مقابل 5.1 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود سبب الانخفاض في الأرباح بسبب ارتفاع مصاريف البيعية والتسويقية والتمويل في النصف الأول.