شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل لجنة الاستثمار في «المركز الكندي الطبي» والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.