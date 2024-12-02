شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل لجنة الاستثمار في «المركز الكندي الطبي» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة المركز الكندي الطبي، أمس، تشكيل لجنة الاستثمار لدعم مجلس الإدارة في دراسة وتوجيه الأنشطة الاستثمارية، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد بما يحقق أهداف النمو المستدام ويعظم قيمة حقوق المساهمين.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، جاء تشكيل أعضاء اللجنة برئاسة خالد العمار، وعضوية كل من: د. عبدالله الجريش، وإبراهيم النعيم.
وبحسب الشركة، ستبدأ دورة اللجنة بتاريخ تشكيلها وتنتهي مع انتهاء دورة المجلس أو بصدور قرار من المجلس يقضي بانتهاء عملها أو دمجها في أي لجنة أخرى.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، جاء تشكيل أعضاء اللجنة برئاسة خالد العمار، وعضوية كل من: د. عبدالله الجريش، وإبراهيم النعيم.
وبحسب الشركة، ستبدأ دورة اللجنة بتاريخ تشكيلها وتنتهي مع انتهاء دورة المجلس أو بصدور قرار من المجلس يقضي بانتهاء عملها أو دمجها في أي لجنة أخرى.