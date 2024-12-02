شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «ماربل ديزاين» توافق على تعديل 3 مواد بنظام الشركة الأساس والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة مصنع تصميم الرخام (ماربل ديزاين)، لمساهميها نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)، والذي عُقد مساء أمس الأحد.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت:
1. الموافقة على تعديل المادة (14) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(تداول الأسهم).
2. الموافقة على حذف المادة رقم (15) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بـ (سجل المساهمين).
3. الموافقة على تعديل المادة (18) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(إدارة الشركة).
4. الموافقة على تعديل المادة (28) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(نصاب اجتماع المجلس).
5. الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساسي برقم (31) تتعلق بـ(اللجان).
6. الموافقة على حذف المادة رقم (43) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بـ (إصدار قرارات الجمعيات العامة بالتمرير).
7. الموافقة على تعديل لائحة سياسة ومعايير العضوية في مجلس الإدارة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت:
1. الموافقة على تعديل المادة (14) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(تداول الأسهم).
2. الموافقة على حذف المادة رقم (15) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بـ (سجل المساهمين).
3. الموافقة على تعديل المادة (18) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(إدارة الشركة).
4. الموافقة على تعديل المادة (28) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(نصاب اجتماع المجلس).
5. الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساسي برقم (31) تتعلق بـ(اللجان).
6. الموافقة على حذف المادة رقم (43) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بـ (إصدار قرارات الجمعيات العامة بالتمرير).
7. الموافقة على تعديل لائحة سياسة ومعايير العضوية في مجلس الإدارة.