شكرا لقرائتكم خبر عن «المركز الآلي»: افتتاح مركز لصيانة المحركات والمولدات في الرياض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة المركز الآلي السعودي، افتتاح مركز لصيانة المحركات والمولدات، أمس، بعد استكمال استخراج التصاريح اللازمة من الجهات ذات العلاقة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن افتتاح المركز يمثل خطوة جديدة لتعزيز مكانتها في السوق، وتوسيع خدماتها بما يلبي احتياجات العملاء والشركاء، بكفاءة وجودة عالية.
وبحسب الشركة، يقع مركز الصيانة في مدينة الرياض في حي الفيصلية مقابل محطة الحافلات الرئيسية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن افتتاح المركز يمثل خطوة جديدة لتعزيز مكانتها في السوق، وتوسيع خدماتها بما يلبي احتياجات العملاء والشركاء، بكفاءة وجودة عالية.
وبحسب الشركة، يقع مركز الصيانة في مدينة الرياض في حي الفيصلية مقابل محطة الحافلات الرئيسية.