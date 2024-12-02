شكرا لقرائتكم خبر عن «ملاذ للتأمين» تعلن تطورات صفقة الاندماج المحتملة مع «ليفا» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشفت شركة ملاذ للتأمين عن اتفاقها مع شركة ليفا للتأمين بشكل غير ملزم ومبدئي على أن تكون هيكلة صفقة الاندماج المحتملة عن طريق دمج شركة ليفا كشركة مندمجة في شركة ملاذ كشركة دامجة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن صفقة الاندماج المقترحة لا تزال قيد الدراسة ولم تقم الشركتين بتوقيع اتفاقية ملزمة بخصوص صفقة الاندماج المقترحة أو الهيكلة حتى تاريخ.
وأضافت أن في حال إبرام اتفاقية الاندماج فإن صفقة الاندماج ستكون خاضعةً لعددٍ من الشروط الأخرى من ضمنها الحصول على موافقة هيئة التأمين وهيئة السوق المالية وتداول السعودية وموافقة مساهمي الشركتين.
ونوهت بإعلان أي تطورات جوهرية فيما يتعلق بصفقة الاندماج المقترحة في حينها.
وكانت شركة ملاذ للتأمين التعاوني قد أعلنت على موقع تداول السعودية بتاريخ 18/02/1446هـ (الموافق 22/08/2024م توقيع مذكرة تفاهم مع شركة ليفا للتأمين لتقييم جدوى اندماج الشركتين.
وأعلنت الشركة في 05/03/1446هـ (الموافق 08/09/2024م) تعيين المستشار المالي، فيما أعلنت بتاريخ 16/05/1446هـ (الموافق 18/11/2024م) صدور عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة على التركز الاقتصادي الناتج عن صفقة الاندماج المقترحة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن صفقة الاندماج المقترحة لا تزال قيد الدراسة ولم تقم الشركتين بتوقيع اتفاقية ملزمة بخصوص صفقة الاندماج المقترحة أو الهيكلة حتى تاريخ.
وأضافت أن في حال إبرام اتفاقية الاندماج فإن صفقة الاندماج ستكون خاضعةً لعددٍ من الشروط الأخرى من ضمنها الحصول على موافقة هيئة التأمين وهيئة السوق المالية وتداول السعودية وموافقة مساهمي الشركتين.
ونوهت بإعلان أي تطورات جوهرية فيما يتعلق بصفقة الاندماج المقترحة في حينها.
وكانت شركة ملاذ للتأمين التعاوني قد أعلنت على موقع تداول السعودية بتاريخ 18/02/1446هـ (الموافق 22/08/2024م توقيع مذكرة تفاهم مع شركة ليفا للتأمين لتقييم جدوى اندماج الشركتين.
وأعلنت الشركة في 05/03/1446هـ (الموافق 08/09/2024م) تعيين المستشار المالي، فيما أعلنت بتاريخ 16/05/1446هـ (الموافق 18/11/2024م) صدور عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة على التركز الاقتصادي الناتج عن صفقة الاندماج المقترحة.