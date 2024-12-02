شكرا لقرائتكم خبر عن «أسمنت نجران»: انخفاض الأثر المالي لارتفاع أسعار الوقود إلى 10% والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول بتاريخ 02-07-1445هـ الموافق 14-01-2024م تسلمها إشعارا بتعديل أسعار منتجات الوقود المستخدمة في عمليات تشغيل الشركة

وأشارت إلى أنه جارٍ العمل على تنفيذ خططها لخفض التكاليف ورفع كفاءة الإنتاج والتشغيل لتخفيض ذلك الأثر.

ويقدر الأثر المالي المباشر بارتفاع في تكلفة المبيعات بنسبة 13% تقريباً، متوقعة أن يظهر هذا الأثر ابتداءً من نتائج الربع الأول من العام 2024م.

وأوضحت أنانخفاض نسبة الأثر المالي على الشركة المتمثل في ارتفاع تكلفة الإنتاج من 13% قبل توقيع الاتفاقية ليصبح 10% تقريباً ابتداءً من 01/01/2024. الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة أسمنت نجران انضمامها إلى برنامج تنافسية القطاع الصناعي والذي بناء عليه وقعت الشركة اتفاقية مع البرنامج تتضمن تقديم عدة حلول تساعد في رفع كفاءة ونوع مصادر الطاقة المستخدمة في المنشئات الصناعية.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن البرنامج يسهم في تخفيض تكاليف الإنتاج. وعليه فإنه نتيجة لتوقيع الاتفاقية فإن الأثر المالي المباشر لتعديل أسعار منتجات الوقود على تكلفة الإنتاج سينخفض من ارتفاع مقدر سابقاً بنسبة 13% تقريباً إلى ارتفاع قدره 10% تقريباً.وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول بتاريخ 02-07-1445هـ الموافق 14-01-2024م تسلمها إشعارا بتعديل أسعار منتجات الوقود المستخدمة في عمليات تشغيل الشركةوأشارت إلى أنه جارٍ العمل على تنفيذ خططها لخفض التكاليف ورفع كفاءة الإنتاج والتشغيل لتخفيض ذلك الأثر.ويقدر الأثر المالي المباشر بارتفاع في تكلفة المبيعات بنسبة 13% تقريباً، متوقعة أن يظهر هذا الأثر ابتداءً من نتائج الربع الأول من العام 2024م.وأوضحت أنانخفاض نسبة الأثر المالي على الشركة المتمثل في ارتفاع تكلفة الإنتاج من 13% قبل توقيع الاتفاقية ليصبح 10% تقريباً ابتداءً من 01/01/2024.