شكرا لقرائتكم خبر عن «الخليج للتدريب» توقع مذكرة تفاهم لتشغيل مجمع تعليمي في جدة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة الخليج للتدريب والتعليم، أمس، مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة كوشان للتطوير العقاري إحدى شركات التطوير العقاري الرائدة في المملكة العربية السعودية بهدف تشغيل مجمع تعليمي يقع في مدينة جدة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تعد شركة كوشان للتطوير العقاري امتدادا لشركات مجموعة الدكتور زهير فايز ذات خبرة تتجاوز 50 عامًا من التصميم والتطوير العقاري في المملكة وهي المالكة للمجمع التعليمي.
وبحسب الشركة، يبلغ مساحة المجمع التعليمي ما يقارب الـ50 ألف م2 وتبلغ مساحة الإنشاءات ما يقارب الـ52 ألف متر مربع ويتسع لما يقارب لـ2000 طالب وطالبة ويقع المجمع التعليمي في حي المحمدية بمدينة جدة.
وجاءت مذكرة التفاهم لاسناد تشغيل المجمع التعليمي المملوك لشركة كوشان للتطوير العقاري للعام القادم من قبل شركة الخليج للتدريب والتعليم والتي تعد من أكبر الشركات التعليمية في المملكة العربية السعودية.
وأضافت الشركة أن مدة المذكرة لمدة عام (وتتجدد لمدة أو لمدد مماثلة بموافقة الطرفين)، مشيرة إلى أنه لا يمكن تحديد الأثر المالي لهذه المذكرة علماً بأن الشركة ستعلن أي مستجدات إن وجدت.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تعد شركة كوشان للتطوير العقاري امتدادا لشركات مجموعة الدكتور زهير فايز ذات خبرة تتجاوز 50 عامًا من التصميم والتطوير العقاري في المملكة وهي المالكة للمجمع التعليمي.
وبحسب الشركة، يبلغ مساحة المجمع التعليمي ما يقارب الـ50 ألف م2 وتبلغ مساحة الإنشاءات ما يقارب الـ52 ألف متر مربع ويتسع لما يقارب لـ2000 طالب وطالبة ويقع المجمع التعليمي في حي المحمدية بمدينة جدة.
وجاءت مذكرة التفاهم لاسناد تشغيل المجمع التعليمي المملوك لشركة كوشان للتطوير العقاري للعام القادم من قبل شركة الخليج للتدريب والتعليم والتي تعد من أكبر الشركات التعليمية في المملكة العربية السعودية.
وأضافت الشركة أن مدة المذكرة لمدة عام (وتتجدد لمدة أو لمدد مماثلة بموافقة الطرفين)، مشيرة إلى أنه لا يمكن تحديد الأثر المالي لهذه المذكرة علماً بأن الشركة ستعلن أي مستجدات إن وجدت.