شكرا لقرائتكم خبر عن شركة تابعة لـ«التنمية الغذائية» توقع عقدا لشراء مصنع بـ143 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة التنمية الغذائية أن شركة التنمية الزراعية، التابعة لها، قد أبرمت عقداً، أمس، لشراء مصنع جديد للمعالجة الأولية مع الأرض في السعودية، بقيمة 143 مليون ريال.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن شراء المصنع الجديد يعد مبادرة مهمة تتماشى مع خطط التوسع الاستراتيجي لشركة التنمية، فيما سيؤدي هذا المصنع إلى زيادة القدرة الانتاجية الصافية للشركة في عام 2025.
وأضافت أن الطرفين يلتزمان بالشروط، والالتزامات، والضمانات، والتعهدات المذكورة في العقد، مشيرة إلى أن البائع شركة داجن للدواجن المحدودة.
ونوهت بتمويل الصفقة من خلال التسهيلات المصرفية التي تم الحصول عليها مسبقًا، فيما تظهر هذه الصفقة التزام شركة التنمية بدعم أهداف المملكة في الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي تحت مظلة رؤية 2030.
وأفادت بتصميم هذه المنشأة لتعزيز الكفاءة التشغيلية وقدرة الشركة على تلبية متطلبات السوق المتزايدة.
وبحسب الشركة، يتماشى هذا الاستثمار مع رؤيتها المتمثلة في دفع النمو مع الحفاظ على أعلى معايير المسؤولية البيئية والتميز التشغيلي.
وتوقعت أن يؤدي مصنع المعالجة الأولية الجديد إلى زيادة صافي القدرة الإنتاجية للشركة، إضافة إلى دعم مبادرات الاستدامة الخاصة بالشركة، بما في ذلك منشأة جديدة لإدارة النفايات ومحطة معالجة للمياه.
ونوهت باستخدام مساحة الأرض الإضافية لزراعة الأشجار، وهي مبادرة مهمة للاستدامة لشركة التنمية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن شراء المصنع الجديد يعد مبادرة مهمة تتماشى مع خطط التوسع الاستراتيجي لشركة التنمية، فيما سيؤدي هذا المصنع إلى زيادة القدرة الانتاجية الصافية للشركة في عام 2025.
وأضافت أن الطرفين يلتزمان بالشروط، والالتزامات، والضمانات، والتعهدات المذكورة في العقد، مشيرة إلى أن البائع شركة داجن للدواجن المحدودة.
ونوهت بتمويل الصفقة من خلال التسهيلات المصرفية التي تم الحصول عليها مسبقًا، فيما تظهر هذه الصفقة التزام شركة التنمية بدعم أهداف المملكة في الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي تحت مظلة رؤية 2030.
وأفادت بتصميم هذه المنشأة لتعزيز الكفاءة التشغيلية وقدرة الشركة على تلبية متطلبات السوق المتزايدة.
وبحسب الشركة، يتماشى هذا الاستثمار مع رؤيتها المتمثلة في دفع النمو مع الحفاظ على أعلى معايير المسؤولية البيئية والتميز التشغيلي.
وتوقعت أن يؤدي مصنع المعالجة الأولية الجديد إلى زيادة صافي القدرة الإنتاجية للشركة، إضافة إلى دعم مبادرات الاستدامة الخاصة بالشركة، بما في ذلك منشأة جديدة لإدارة النفايات ومحطة معالجة للمياه.
ونوهت باستخدام مساحة الأرض الإضافية لزراعة الأشجار، وهي مبادرة مهمة للاستدامة لشركة التنمية.