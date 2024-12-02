الاقتصاد

عمومية «الأندلس» توافق على تحويل رصيد الاحتياطي إلى الأرباح المبقاة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة شركة الأندلس العقارية نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة (الاجتماع الأول).
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت: الموافقة على تعديل المادة (41) من نظام الشركة الأساس، والمتعلقة بـ(استحقاق الأرباح والأرباح المرحلية).
وشملت النتائج: الموافقة على سياسة توزيع الأرباح، والموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2024.
وتضمنت النتائج: الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي للشركة والبالغ (100,624,786) ريال كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/ 12/ 2023م إلى رصيد الأرباح المبقاة.
وشملت النتائج: الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين طارق بن سعد التويجري (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في (م2024/10/09) ، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في (م2027 /03/09) خلفاً للعضو السابق فيصل بن عبدالله الجديعي (عضو مستقل).
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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