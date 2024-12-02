شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «الأندلس» توافق على تحويل رصيد الاحتياطي إلى الأرباح المبقاة والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

وشملت النتائج: الموافقة على سياسة توزيع الأرباح، والموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2024.

وتضمنت النتائج: الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي للشركة والبالغ (100,624,786) ريال كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/ 12/ 2023م إلى رصيد الأرباح المبقاة.

وشملت النتائج: الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين طارق بن سعد التويجري (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في (م2024/10/09) ، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في (م2027 /03/09) خلفاً للعضو السابق فيصل بن عبدالله الجديعي (عضو مستقل). الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة شركة الأندلس العقارية نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة (الاجتماع الأول).وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت: الموافقة على تعديل المادة (41) من نظام الشركة الأساس، والمتعلقة بـ(استحقاق الأرباح والأرباح المرحلية).وشملت النتائج: الموافقة على سياسة توزيع الأرباح، والموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2024.وتضمنت النتائج: الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي للشركة والبالغ (100,624,786) ريال كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/ 12/ 2023م إلى رصيد الأرباح المبقاة.وشملت النتائج: الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين طارق بن سعد التويجري (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في (م2024/10/09) ، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في (م2027 /03/09) خلفاً للعضو السابق فيصل بن عبدالله الجديعي (عضو مستقل).