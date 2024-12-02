شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة «الوطنية للتأمين» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة الوطنية للتأمين فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات تبدأ بتاريخ 26/04/2025م وتنتهي في تاريخ 25/04/2028م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ فتح باب الترشح 1446-05-29 الموافق 2024-12-01، فيما سيكون تاريخ انتهاء باب الترشح 1446-06-29 الموافق 2024-12-30.
1- يجب أن يقدم المرشح للعضوية في مجلس الإدارة المستندات التالية:
-نموذج الملائمة الصادر عن هيئة التأمين والموجود على الموقع الإلكتروني للهيئة.
- تعبئة نموذج رقم (3) الصادر عن ھيئة السوق المالية، الموجود على الموقع الالكتروني للهيئة.
- تقديم طلب العضوية في مجلس الإدارة.
- تقديم السيرة الذاتية محدثة و نسخ من المؤهلات والشهادات.
- بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتھا أو ملكيتھا خلال كل سنة من سنوات الانضمام فيها.
2- يرفق مع طلب الترشيح صورة واضحة من الهوية الوطنية وبطاقة العائلة و جواز السفر للسعوديين / صورة واضحة من جواز السفر و الإقامة لغير السعوديين - بحسب توفرها- ، والسجل التجاري للشركات والمؤسسات وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح.
3- بيان بالشركات المساهمة التي تولى فيها المرشح عضوية مجلس الإدارة واللجان والتي ما زال يتولى عضويتها.
4- لا يجوز أن يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجلس إدارة شركة تأمين أو إعادة تأمين أخرى.
5- يجب ألا يشغل عضو مجلس الإدارة عضوية مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساھمة في آنٍ واحد.
6- يتعين على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساھمة تقديم بيان بالتالي:
- عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرھا العضو أصالة ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.
- اللجان الدائمة التي شارك فيھا العضو وعدد الاجتماعات التي عقدتھا كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة.
- ملخص بالنتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات دورات المجلس
7- لا يجوز أن يرشح لعضوية مجلس إدارة الشركة من شغل نفس المركز أو الوظيفة في شركة صُفيت. أو من عُزل من مثل ھذا المركز في شركة أخرى إلا بموافقة كتابية مسبقة من هيئة التأمين.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ فتح باب الترشح 1446-05-29 الموافق 2024-12-01، فيما سيكون تاريخ انتهاء باب الترشح 1446-06-29 الموافق 2024-12-30.
سياسة ومعايير الترشح
1- يجب أن يقدم المرشح للعضوية في مجلس الإدارة المستندات التالية:
-نموذج الملائمة الصادر عن هيئة التأمين والموجود على الموقع الإلكتروني للهيئة.
- تعبئة نموذج رقم (3) الصادر عن ھيئة السوق المالية، الموجود على الموقع الالكتروني للهيئة.
- تقديم طلب العضوية في مجلس الإدارة.
- تقديم السيرة الذاتية محدثة و نسخ من المؤهلات والشهادات.
- بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتھا أو ملكيتھا خلال كل سنة من سنوات الانضمام فيها.
2- يرفق مع طلب الترشيح صورة واضحة من الهوية الوطنية وبطاقة العائلة و جواز السفر للسعوديين / صورة واضحة من جواز السفر و الإقامة لغير السعوديين - بحسب توفرها- ، والسجل التجاري للشركات والمؤسسات وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح.
3- بيان بالشركات المساهمة التي تولى فيها المرشح عضوية مجلس الإدارة واللجان والتي ما زال يتولى عضويتها.
4- لا يجوز أن يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجلس إدارة شركة تأمين أو إعادة تأمين أخرى.
5- يجب ألا يشغل عضو مجلس الإدارة عضوية مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساھمة في آنٍ واحد.
6- يتعين على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساھمة تقديم بيان بالتالي:
- عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرھا العضو أصالة ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.
- اللجان الدائمة التي شارك فيھا العضو وعدد الاجتماعات التي عقدتھا كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة.
- ملخص بالنتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات دورات المجلس
7- لا يجوز أن يرشح لعضوية مجلس إدارة الشركة من شغل نفس المركز أو الوظيفة في شركة صُفيت. أو من عُزل من مثل ھذا المركز في شركة أخرى إلا بموافقة كتابية مسبقة من هيئة التأمين.