شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الفراخ البيضاء تسجل 85 جنيها للمستهلكين والان مع تفاصيل الخبر

استقرت أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق خلال تعاملات اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024، ليسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلكين 80 إلي 85 جنيها بعد إضافة تكاليف النقل ومكاسب التجار.

وكشفت بيانات بورصة الدواجن، استقرار أسعار البيض في الأسواق للمستهلكين لتستقر عند مستويات 150 جنيها للبيع النهائي للمستهلكين.

وسجلت أسعار البيض البلدي تسليم أرض المزرعة مستويات 130 جنيها والبيض الأبيض 140 جنيها والبيض الأحمر 145 جنيها أيضاً.

وتسجل أسعار الفراخ البيضاء، تسليم أرض المزرعة مستويات 68 و 69 جنيها وتصل المستهلكين بدءاً من 80 جنيها وحتي 85 جنيها.

وأوضح رئيس شعبة الدواجن سامح السيد في تصريحات سابقة، أن أسعار الفراخ الساسو تتراوح بين 78 إلي 79 جنيها في المزرعة، كما سجل سعر الكتكوت الأبيض 33 جنيها و الكتكوت الساسو 19 جنيها وتراجع سعر الفراخ الأمهات البيضاء إلي 59 جنيها للكيلو بالمزرعة.



