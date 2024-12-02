مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11741 نقطة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 100.43 نقطة ليقفل عند مستوى 11741.74 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 4.6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 313 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 159 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 64 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات جي آي جي، وسايكو، ولازوردي، وأكوا باور، والخزف السعودي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات تمكين، واتحاد اتصالات، وأسمنت الشمالية، وأنعام القابضة، والبحر الأحمر الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.35% و 11.34%.

فيما كانت أسهم شركات الباحة، وشمس، وسماسكو، وأرامكو السعودية، وتمكين هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وتمكين، وأرامكو السعودية، وفقيه الطبية، واتحاد اتصالات هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 221.58 نقطة ليقفل عند مستوى 30173.12 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 119 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 21 مليون سهم.

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