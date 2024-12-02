شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز العبور الجديدة يستأنف تسليم 728 قطعة أرض تم توفيق أوضاعها والان مع تفاصيل الخبر

يستأنف جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، اليوم الاثنين تسليم 728 قطعة أرض بالمجاورة رقم 3 بالحي 32 منطقة الأمل "سابقاً" بمدينة العبور الجديدة، وذلك في مواعيد محددة وفقاً للمعلن من جهاز المدينة.

وأكد المهندس أحمد إسماعيل، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، مواصلة الجهود المبذولة لإنجاز ملف تقنين الأراضي المضافة لأحوزة عددٍ من المدن الجديدة، بهدف الحفاظ على حقوق المواطنين، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، ضمن خٌطة الدولة التي تهدف إلى توفير المسكن الملائم وفقاً لرؤية التنمية المستدامة.

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالبلوك رقم 32301 من القطعة رقم 9 : 22،، والقطع من 1 : 9، ومن 28 : 34، بالبلوك رقم 32302، يوم الثلاثاء 3/12/2024، والقطع من 10 : 27، يوم الأربعاء 4/12/2024، وتم تخصيص يوم الخميس 5/12/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة، والقطع بالبلوك رقم 32303، من 1 : 6، ومن 21 : 28، يوم الأحد 8/12/2024، والقطع من 7 : 20، يوم الإثنين 9/12/2024، والقطع بالبلوك 32304، من 1 : 7، ومن 23 : 29، يوم الثلاثاء 10/12/2024، والقطع من 8 : 22، يوم الأربعاء 11/12/2024، وتم تخصيص يوم الخميس 12/12/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وأضاف رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أنه سيتم تسليم القطع بالبلوك 32305، من 1 : 12، ومن 34 : 43، يوم الأحد 15/12/2024، والقطع من 13 : 33، يوم الإثنين 16/12/2024، والقطع بالبلوك 32306، من 1 : 19، يوم الثلاثاء 17/12/2024، والقطع بالبلوك 32307، من 1 : 24، يوم الأربعاء 18/12/2024، وتم تخصيص يوم الخميس 19/12/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة، وتسليم القطع بالبلوك 32308، من 1 : 8، ومن 24 : 29، يوم الأحد 22/12/2024، والقطع من 9 : 23، يوم الإثنين 23/12/2024، والقطع بالبلوك 32309، من 1 : 7، يوم الثلاثاء 24/12/2024، والقطع من 8 : 21، يوم الأربعاء 25/12/2024، وتم تخصيص يوم الخميس 26/12/2024.

وقال رئيس جهاز العبور الجديدة، إنه سيتم تسليم القطع بالبلوك 32310، من 1 : 19، يوم الأحد 29/12/2024، والقطع بالبلوك 32311، من 1 : 7، ومن 21 : 29، يوم الإثنين 30/12/2024، والقطع من 8 : 20، يوم الثلاثاء 31/12/2024، والقطع بالبوك 23312، من 1 : 7، ومن 21 : 26، يوم الأربعاء 1/1/2025، وتم تخصيص يوم الخميس 2/1/2024،، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة، وسيتم تسليم القطع بالبلوك 32312، من 8 : 19، يوم الأحد 5/1/2025، والقطع بالبلوك 32313، من 1 : 22، يوم الإثنين 6/1/2025، والقطع بالبلوك 32314، من 1 : 7، ومن 20 : 26، يوم الأربعاء 8/1/2025، وتخصيص يوم الخميس 9/1/2025، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وأعلن رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أنه سيتم تسليم القطع بالبلوك 32314، من 8 : 19، يوم الأحد 12/1/2025، والقطع بالبلوك 32315، من 1 : 22، يوم الإثنين 13/1/2025، والقطع بالبلوك 32316، من 1 : 22، يوم الثلاثاء 14/1/2025، والقطع بالبلوك 32319، من 1 : 7، ومن 24 : 30، يوم الأربعاء 15/1/2025، وتم تخصيص يوم الخميس 16/1/2025، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة، وسيتم تسليم القطع بالبلوك 32319، من 8 : 23، يوم الأحد 19/1/2025، والقطع بالبلوك 32320 من 1 : 16، يوم الإثنين 20/1/2025، والقطع بالبلوك 32321، من 1 : 20، يوم الثلاثاء 21/1/2025، والقطع بالبلوك 32322، يوم الأربعاء 22/1/2025، وتم تخصيص يوم الخميس 23/1/2025، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وأوضح رئيس جهاز العبور الجديدة، أنه سيتم تسليم القطع بالبلوك 32323، من 1 : 26، يوم الإثنين 27/1/2025، والقطع بالبلوك 32324، من 1 : 8، ومن 23 : 30، يوم الثلاثاء 28/1/2025، والقطع من 9 : 22، يوم الأربعاء 29/1/2025، وتخصيص يوم الخميس 30/1/2025، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة، وسيتم تسليم القطع بالبلوك 32325 من 9 : 22، يوم الأحد 2/1/2025، والقطع من 8 : 21، يوم الإثنين 3/2/2025، والقطع بالبلوك 32326، من 1 : 8، ومن 23 : 28، يوم الثلاثاء 4/2/2025، والقطع من 9 : 22، يوم الأربعاء 5/2/2025، وتم تخصيص يوم الخميس 6/2/2025، للذين تخلفوا عن الاستلام.

وأشار الدكتور أحمد اسماعيل، إلى أنه سيتم تسليم القطع بالبلوك 32327، من 1 : 9، ومن 27 : 34، يوم الأحد 9/2/2025، والقطع من 10 : 26، يوم الإثنين 10/2/2025، والقطع بالبلوك 32328، من 1 : 7، ومن 22 : 28، يوم الثلاثاء 11/2/2025، والقطع من 8 : 21، يوم الأربعاء 12/2/2025، والقطع بالبلوك 32329، يوم 11 : 17، والذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة، يوم الخميس 13/2/2025، وسيتم تسليم القطع بالبلوك 32329، من 1 : 10، ومن 18 : 27، يوم الأحد 16/2/2025، والقطع بالبلوك 32330، من 1 : 8، ومن 25 : 32، يوم الإثنين 17/2/2025، والقطع بالبلوك 32331، من 9 : 24، يوم الثلاثاء 18/2/2025، والقطع من 1 : 8، ومن 23 : 28، يوم الأربعاء 19/2/2025، والقطع من 9 : 22، يوم الخميس 20/2/2025، وتم تخصيص الأيام 23 ، 24 ، 25/2/2025، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.