شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأحد 1-12-2024 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 1-12-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات شهر ديسمبر، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وربح رأس المال السوقي 17 مليار جنيه عند مستوى 2.229 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 7 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والاستيراد، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، وابن سينا فارما، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، ومصر بني سويف للأسمنت، وراية لخدمات مراكز الاتصالات.

البورصة تربح 17 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات شهر ديسمبر، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وربح رأس المال السوقي 17 مليار جنيه عند مستوى 2.229 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 802.4 مليون ورقة مالية بقيمة 3.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 92.7 ألف عملية لعدد 210 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.72% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.82%، والعرب على 7.46%، واستحوذت المؤسسات على 25.44% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.55%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 44 مليون جنيه، 1.7 مليون جنيه، 50.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 18 مليون جنيه، 49 مليون جنيه، 28.8 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 30497 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 37715 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 13407 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 8394 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 11546 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 3173 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 8298 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 1835 نقطة.

وصعدت أسهم 114 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 57 شركة، ولم تتغير مستويات 39 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ اشترى مجلس إدارة شركات العربية لحليج الأقطان، وبنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، وبالم هيلز للتعمير، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 68.3 ألف سهم، 15 ألف سهم، 72.2 ألف سهم، 1.5 مليون سهم، 13.4 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركتي مطاحن مصر العليا، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 11 ألف سهم، 5 آلاف سهم، على الترتيب.

واشترت مجموعة مرتبطة بشركات النصر للملابس والمنسوجات-كابو، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، ومجموعة أي أف جي القابضة، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 50 ألف سهم، 240 ألف سهم، 10 آلاف سهم، مليون سهم، على التوالي.

فيما باع مجلس إدارة شركة النصر للملابس والمنسوجات-كابو عدد 60 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات النصر للملابس والمنسوجات-كابو، والبنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وراية القابضة للاستثمارات المالية، ومجموعة أي أف جي القابضة، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 57.2 ألف سهم، 511 سهم، 200 ألف سهم، 5 آلاف سهم، مليون سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وبالم هيلز للتعمير، والقابضة المصرية الكويتية بالجنيه عدد 3 آلاف سهم، 8 آلاف سهم، 33.7 ألف سهم، على التوالي.



نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة، النتائج المالية المجمعة عن التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024، وحققت شركة أم بي للهندسة، إيرادات بلغت 323 مليون جنيه خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024 بنسبة نمو 39%، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 34 مليون جنيه بنسبة نمو 42%.

وحققت شركة دايس للملابس الجاهزة، صافي مبيعات بلغت 4.052 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2024 مقابل 2.3 مليار جنيه، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 804.7 مليون جنيه مقارنة مع 278.5 مليون جنيه.

وحققت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، إيرادات بلغت 84.3 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو حتى 30 سبتمبر عام 2024 مقابل 69.9 مليون جنيه، وبلغ صافي الربح قبل الضريبة 26.1 مليون جنيه مقارنة مع 36.6 مليون جنيه.

وحققت شركة مصر لصناعة الكيماويات، صافي ربح خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 31 أكتوبر عام 2024 وبلغ 218 مليون جنيه مقابل صافي ربح بلغ 193.1 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

وحققت شركة مطاحن مصر الوسطى، صافي ربح خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 31 أكتوبر عام 2024 وبلغ 37.1 مليون جنيه مقابل صافي ربح بلغ 34.8 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

وحققت شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، صافي ربح خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 31 أكتوبر عام 2024 وبلغ 14.6 مليون جنيه مقابل صافي ربح بلغ 13.9 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

غاز مصر

أعلنت شركة غاز مصر، عن افتتاح مصنع "إيجيفكو" لإنتاج مواسير البولي إيثيلين، على مساحة 25 ألف متر مربع بمدينة العاشر من رمضان، مستهدفًا قطاعي الغاز الطبيعي والمياه بطاقة إنتاجية تصل إلى 25 ألف طن سنويًا، ويقام المشروع بالشراكة مع شركة سويسرية إماراتية لإنتاج مواسير البولي إيثيلين.