شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الذهب في مصر يسجل سعر 29440 جنيهًا اليوم الأحد والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 01 ديسمبر 2024 07:27 م

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأحد بالتعاملات المسائية تراجعاً ملحوظاً، حيث بلغ الجنيه الذهب الآن 29440 جنيها، وذلك على خلفية تراجع في جرام الذهب عيار 21.

الجنيه الذهب في مصر أحد أهم أدوات الاستثمار ويسجل طلبا مرتفعاً خلال الفترة من يناير إلي سبتمبر 2024 بفعل الطلب الاستثماري، حيث يتصدر الجنيه الذهب مبيعات الذهب في مصر.

مصنعية الجنيه الذهب في مصر تختلف بين الجنيه الذهب البلدي والجنيه الذهب الخاص بالشركات، ويصل سعر مصنعية الجنيه الذهب البلدي 250 جنيها ويصل سعر مصنعية الجنيه الذهب الشركات 400 إلى 432 جنيها.

تراجع سعر الذهب في مصر خلال مستهل التعاملات المسائية، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3680 جنيهاً للجرام، مما تسبب في ارتفاع الجنيه الذهب.



