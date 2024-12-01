شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 1-12-2024 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 1-12-2024.

إيقاف تداول 7 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والاستيراد، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، وابن سينا فارما، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، ومصر بني سويف للأسمنت، وراية لخدمات مراكز الاتصالات.

البورصة تربح 17 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات شهر ديسمبر، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وربح رأس المال السوقي 17 مليار جنيه عند مستوى 2.229 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 802.4 مليون ورقة مالية بقيمة 3.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 92.7 ألف عملية لعدد 210 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.72% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.82%، والعرب على 7.46%، واستحوذت المؤسسات على 25.44% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.55%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 44 مليون جنيه، 1.7 مليون جنيه، 50.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 18 مليون جنيه، 49 مليون جنيه، 28.8 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 30497 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 37715 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 13407 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 8394 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 11546 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 3173 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 8298 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 1835 نقطة.

وصعدت أسهم 114 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 57 شركة، ولم تتغير مستويات 39 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- راية لخدمات مراكز الاتصالات بسعر إغلاق 7.250 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.28%.

- مصر بني سويف للأسمنت بسعر إغلاق 58.730 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.92%.

- ابن سينا فارما بسعر إغلاق 6.770 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.08%.

- شركة مستشفى كليوباترا بسعر إغلاق 8.370 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.56%.

- بالم هيلز للتعمير بسعر إغلاق 5.910 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.44%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- القناة للتوكيلات الملاحية بسعر إغلاق 21.240 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.13%.

- التعمير والاستشارات الهندسية بسعر إغلاق 51.900 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.45%.

- الحديد والصب المصرية بسعر إغلاق 49.020 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.98%.

- رواد السياحة-الرواد بسعر إغلاق 33.210 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.98%.

- الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بسعر إغلاق 32.460 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.98%.