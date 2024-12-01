شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق و"انفورما ماركتس" تعلنان شراكة استراتيجية لتعزيز نمو التكنولوجيا النظيفة في مصر وقطاعات استراتيجية أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة انطلاق، المؤسسة الفكرية الرائد في دعم الابتكار وريادة الأعمال في مصر، عن شراكتها مع "انفورما ماركتس"، الشركة العالمية الرائدة في إدارة المعارض والفعاليات. وتركز هذه الشراكة على إطلاق التقرير "مشهد التكنولوجيا النظيفة في مصر 2024"، الذي يهدف إلى ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار في مجال التكنولوجيا النظيفة والتنمية المستدامة، إلى جانب توسيع هذه الشراكة لتشمل تقارير انطلاق القطاعية المختلفة ضمن فعاليات "انفورما".

يُعد هذا التقرير الأول من نوعه حيث يقدم تحليلًا شاملاً لقطاع التكنولوجيا النظيفة في مصر، مع التركيز على الطاقة المتجددة، وإدارة النفايات، والحفاظ على المياه، والهيدروجين الأخضر. كما يستعرض ديناميكيات السوق، ويسلط الضوء على الفرص الرئيسية للنمو، ويقدم توصيات عملية لصناع القرار، والمستثمرين، ورواد الأعمال. ومن خلال رصد التحديات والحلول التي تواجه القطاع الخبرات وفرص العمل واللوائح والقوانين، و البنية التحتية، يعمل التقرير كخارطة طريق لتعزيز الابتكار والاستثمار في مجال التكنولوجيا النظيفة في مصر.

كجزء من هذه الشراكة، ستدعم "انفورما ماركتس" انطلاق في عمليات التواصل وتنظيم اللقاءات مع الأطراف المعنية ودمج نتائج التقرير في الحدث الرئيسي للطاقة في مصرEgypt Energy، بالإضافة إلى الترويج له من خلال شبكتها المحلية والدولية. وستحصل انطلاق الشريك الفكري الحصري في النسخة 2025 من "معرض الطاقة المصريEgypt Energy"، حيث ستقود المناقشات حول مقترحات السياسات، واتجاهات السوق، وفرص الابتكار لتسريع تبني التكنولوجيا النظيفة وزيادة الاستثمارات.

في تلك المناسبة صرح محمد ايهاب-المدير التنفيذي لشركة انطلاق "نحن متحمسون للشراكة مع 'انفورما ماركتس' لتسريع انتقال مصر نحو اقتصاد اخضر يعتمد على التكنولوجيا والابتكار،فتلك الشراكة تتماشي مع رؤيتنا للترويج لقطاع ريادة الأعمال المصري محليًا ودوليًا، من أجل تمكين رواد الأعمال، وجذب الاستثمارات ، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي في مجال الطاقة النظيفة والابتكار."

وأكد على أهمية تقرير "مشهد التكنولوجيا النظيفة في مصر 2024"، قائلاً: "يمثل هذا التقرير عنصرًا قويًا لتسريع الاستثمار في قطاع التكنولوجيا النظيفة، وهو أساسي لتحقيق أهداف مصر للطاقة المتجددة وأهداف التنمية المستدامة. من خلال طرح أبرز الاحتياجات والفرص من المهارات، و الاستثمارات، والسياسات ، فذلك التقرير يعمل كخارطة طريق شاملة لصناع القرار والمستثمرين والشركات الناشئة وممكني النظام البيئي لريادة الأعمال. ويقدم بيانات دقيقة تسهم في تصميم السياسات والمبادرات والبرامج التي تعزز قطاع التكنولوجيا النظيفة وتدفع عجلة النمو المستدام."

وقال مصطفي خليل ، المدير العام لمجموعة انفورما ماركتس:" نحن في انفورما ماركتس سعداء بالإعلان عن شراكتنا مع انطلاق كشريك رئيسي في جميع فعاليات انفورما في مصر. تعكس هذه الشراكة التزامنا بتوفير منصات تدعم الابتكار وريادة الأعمال مع تعزيز النمو عبر مختلف القطاعات الاقتصادية. نحن على ثقة بأن هذه الشراكة ستضيف قيمة استثنائية لفعالياتنا وتمهد الطريق لمزيد من النجاحات المشتركة."

صرح مارك رينج، مدير مجموعة معارض الطاقة في الشرق الأوسط وأفريقيا في إنفورما ماركتس: "إن تعاوننا مع شركة انطلاق في محفظة الطاقة بإنفورما ماركتس يؤكد التزامنا المتبادل بالابتكار والاستدامة في قطاع الطاقة. ومن خلال الجمع بين رؤية إنطلاق القابضة ومنصاتنا العالمية، نهدف إلى تمكين قادة الصناعة، ودفع المناقشات المؤثرة، وتعزيز الشراكات التي تشكل مستقبلًا مستدامًا للطاقة.

ستمتد الشراكة لعرض تقرير "مشهد التكنولوجيا النظيفة في مصر 2024" على المستوى الدولي، خلال "معرض الشرق الأوسط للطاقة" في دبي وفعاليات "انفورما" الدولية الأخرى، حيث ستعرض إمكانات مصر في مجال التكنولوجيا النظيفة لجمهور عالمي من المستثمرين والمبتكرين وصناع السياسات، مما يبرز فرص التعاون والاستثمار عبر الحدود.

تعكس هذه الشراكة بين انطلاق و"انفورما ماركتس" رؤية مشتركة لدفع حدود الابتكار في مصر، وفتح الطريق نحو مستقبل مستدام مدعوم بالتكنولوجيا النظيفة والشراكات العالمية.



انطلاق وانفورما ماركتس



جانب من انطلاق وانفورما ماركتس



وانفورما ماركتس