فنادق ومنتجعات البارون تستضيف حدثيين عالميين فى يوم واحد بشرم الشيخ وسهل حشيش

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القاهرة - سامية سيد - شريف شاهين: نبذل قصارى جهدنا لدعم سياحة البحر الأحمر.. ونستهدف إنشاء 2000 غرفة فى مصر وزانزيبار

اولريخ اكيرمان: تستهدف المجموعة زياده حجم التشغيل بنسبة 60% عام 2025 فى مصر مقارنة بـ 2024 فى وجهات البحر الأحمر

في ظل تشجيع الدولة لقطاع السياحة والمنافسة عالمياً، استضافت مجموعة فنادق ومنتجعات البارون حدثيين عالميين في يوم واحد في فندقيها، بارون بالاس سهل حشيش وبارون ريزورت شرم الشيخ.

وتبذل المجموعة قصارى جهدها لجعل مدينتي شرم الشيخ والبحر الأحمر متصدريين السياحة الشاطئية عالمياً،

إذ شهد فندق البارون بالاس سهل حشيش فعاليات المؤتمر السنوي لشركة L’Tur الألمانية، المملوكة لمجموعة TUI العالمية، والتي تعد من أكبر منظمي الرحلات السياحية في العالم، ومن أكبر الشركات الناقلة للحركة السياحية الوافدة إلى مصر، والذي يعتبر الأول من نوعه في المنطقة، بهدف تعزيز التعاون السياحي في البحر الأحمر، وبالأخص منطقة سهل حشيش التي تُعد وجهة مفضلة للسائح الأوروبي عامة والألماني خاصة.

وكشف السيد شريف شاهين رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق ومنتجعات البارون، عن توسعات المجموعة في البحر الأحمر وشرق افريقيا - زانزيبار، معربا عن امتنانه لفترة الانتعاش السياحي التي يمر بها البحر الأحمر وتحديدا منطقة سهل حشيش، لطبيعتها الهادئة وموقعها الاستراتيجي، مما يجعلها أرض خصبة للاستثمار والتوسع فى قطاع الفنادق، بالأخص الفنادق الفاخرة، ليضيف لعدد غرف المجموعه 2000 غرفة وجناح في البحر الأحمر – سهل حشيش وشرم الشيخ خلال السنوات القادمة، و150 جناحا في شرق أفريقيا - زانزيبار- باستثمارات تتعدى الـ 3 مليارات جنيه، لتقدم مجموعة فنادق ومنتجعات البارون أول فندق 6 نجوم في زانزيبار، ليصبح إجمالي الغرف الفاخرة للمجموعة في مصر وخارجها 3600 غرفة خلال السنوات القليلة القادمة.

عبر اولريخ اكيرمان، المدير التنفيذي لـ L’Tur الألمانية – إحدى شركات TUI -، عن امتنانه للشراكة مع فنادق البارون في مصر، وذلك لقدرة المجموعه على استيعاب تدفق السياح الوافدين من السوق الألماني، وتلبيه متطلباتهم في إيجاد وجهة مثاليه تجمع بين الطبيعه والرفاهية وإقامة عملية، وأكد اولريخ اكريمان، رئيس مجلس إدارة L’Tur الالمانية أن سياحة البحر الأحمر ستظل وجهة رئيسية للسائح الأوروبي، وبرغم التطورات في المنطقة إلا أن منطقة البحر الأحمر في مصر خصيصا وجهة اساسية للسائح الالماني و ذلك متماشياُ مع تطور مصر في المنافسة عالميا في السياحه الفارهة وسياحة الشواطئ اذ تستهدف المجموعة زياده حجم التشغيل بنسبة 60% عام 2025 في مصر مقارنة بـ 2024 في وجهات البحر الأحمر.

وعلى صعيد آخر، على شواطئ شرم الشيخ الساحرة، استضافت مجموعة فنادق ومنتجعات البارون الدورة السابعة على التوالي في فندقها بارون ريزورت شرم الشيخ، ملكات جمال بلجيكا لعام 2025، في إطار جهودها المتواصلة لدعم وتنشيط السياحة العالمية في مصر.

ولم يكتفِ الفندق العريق المطل على شواطئ شرم الشيخ، مدينة السلام، باستضافة هذا الحدث العالمي فقط، بل قدّم أسبوعاً كاملاً من الفعاليات والأنشطة التي أضافت رونقًا خاصًا للمدينة، ويعكس هذا الحدث المستمر للسنة السابعة التعاون المثمر بين مجموعة البارون ومسابقات الجمال الأوروبية، ليؤكد مكانة شرم الشيخ كوجهة مفضلة للسياحة العالمية، ويعزز من قدرة مصر على استضافة الفعاليات الدولية الكبرى، في أجواء تجمع بين الفخامة والأصالة.