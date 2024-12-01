شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يلتقي رئيس سلطة الطاقة الفلسطيني لبحث سبل تقديم الدعم والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 01 ديسمبر 2024 06:21 م

التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالمهندس ظافر ملحم رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينى وذلك لبحث سبل تقديم الدعم المختلفة، وذلك على هامش اجتماعات المكتب التنفيذي للمجلس الوزارى العربي للكهرباء والذى تستضيفه مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال يومى 2،1 ديسمبر الجارى.

أكد الدكتور محمود عصمت الاهتمام الذى توليه القيادة السياسية بتقديم الدعم للأشقاء فى فلسطين، مشيرا إلى المداخلة التى اجراها الوزير الفلسطينى خلال اجتماعات المجلس التنفيذى وبحث سبل تقديم الدعم اللازم للأشقاء فى فلسطين فى مجالات الكهرباء والطاقة والمساعدة فى اعادة تشغيل محطة التوليد الشمسية، وكذلك تقديم الدعم اللازم لشبكة الكهرباء وبحث إعادة تأهيل شبكات الكهرباء والبنية التحتية المرتبطة بها لدعم الجهود الإنسانية الهادفة لمساعدة الشعب الفلسطينى والتخفيف عنه.

من جانبه أشاد المهندس ظافر ملحم بدور مصر المحورى على كافة المستويات ومواقف القيادة السياسية الواضحة والداعمة للشعب الفلسطينى، مشيرا إلى اهمية اجتماعات المجلس الوزارى العربى للكهرباء وما يمكن أن يقدمه من مساعدة لدعم شبكة الكهرباء الفلسطينية وتوفير احتياجات الشعب الفلسطينى.