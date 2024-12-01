شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد تسليم وحدات مشروع جنة مصر بمدينة القاهرة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ جهاز القاهرة الجديدة، تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع "جنة" للفائزين بها بعدد 22 عمارة لجميع المراحل بالتجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك اعتباراً من غد الأحد الموافق 1/12/2024، وحتى يوم الثلاثاء 30/12/2024.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 101، يوم الأحد 1/12/2024، ووحدات العمارة رقم 102، يوم الإثنين 2/12/2024، ووحدات العمارة رقم 103، يوم الثلاثاء 3/12/2024، ووحدات العمارة رقم 104، يوم الأربعاء 4/12/2024، ووحدات العمارة رقم 105، يوم الخميس 5/12/2024، ووحدات العمارة 107، يوم الأحد 8/12/2024، ووحدات العمارة رقم 108، يوم الإثنين 9/12/2024، ووحدات العمارة رقم 109، يوم الثلاثاء 10/12/2024، ووحدات العمارة رقم 110، يوم الأربعاء 11/12/2024، ووحدات العمارة رقم 111، يوم الخميس 12/12/2024.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 112، يوم الأحد 15/12/2024، ووحدات العمارة رقم 113، يوم الإثنين 16/12/2024، ووحدات العمارة رقم 114، يوم الثلاثاء 17/12/2024، ووحدات العمارة رقم 115، يوم الأربعاء 18/12/2024، ووحدات العمارة رقم 116، يوم الخميس 19/12/2024، ووحدات العمارة رقم 117، يوم الأحد 22/12/2024، ووحدات العمارة رقم 118، يوم الإثنين 23/12/2024، ووحدات العمارة رقم 119، يوم الثلاثاء 24/12/2024، ووحدات العمارة رقم 120، يوم الأربعاء 25/12/2024، ووحدات العمارة رقم 121، يوم الخميس 26/12/2024.

وأشار المهندس عبدالرءوف الغيطي، إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 122، يوم الأحد 29/12/2024، ووحدات العمارة رقم 123، يوم الإثنين 30/12/2024.

وقال رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة إنه على العميل الفائز بالوحدة التوجه لبنك الإسكان والتعمير ( فرع الرحاب ) لإنهاء إجراءات البنك ثم التوجـــه بخطـــاب البنك لمكتب خدمـــة المواطنين بمقر الجهاز بمركز المدينة خلف محطة المياه بالتسعين الجنوبي، ومعه صورة من الشيكات الموقع عليها، وذلك لتسجيل البيانات بالجهاز، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.