شكرا لقرائتكم خبر عن "مستثمرى أسيوط": القدرة التفاوضية للدولة تخدم مستهدفات جذب الاستثمار الأجنبى والان مع تفاصيل الخبر

أكد على حمزة، رئيس جمعية مستثمري أسيوط، أن اللقاءات التي يعقدها رئيس الوزراء مع مسؤولي الشركات الاستثمارية العالمية تلعب دورا كبيرا في تحقيق مستهدفات الدولة من الاستثمار الأجنبي المباشر.

وقال على حمزة في تصريح لـ"الخليج 365"، إن الاستثمار الأجنبي المباشر من أهم الملفات التي توليها الدولة اهتماما منذ سنوات نظرا للدور الذي تلعبه في توفير الموارد الدولارية بجانب السياحة والصادرات وتحويلات المصرين العاملين في الخارج، مشيرا إلى أن القوة التفاوضية للدولة أدت إلى جذب مليارات الدولارات في صفقات كبري، ومن بينها صفقة رأس الحكمة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقى اليوم الأحد مسئولى شركة "جريت وول" عملاق صناعة السيارات الصينى، وذلك في إطار اللقاءات التي تستهدف جذب مزيدا من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر.