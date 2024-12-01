شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد في مصر.. عيار 21 يسجل 3690 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

سعر جرام الذهب عيار 21

أسعار الذهب في مصر

الدمام - شريف احمد - واصلت أسعار الذهب في مصر، استقرارها خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس.وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأحد في مصر، 4217.25 جنيه للبيع، و4200 جنيه للشراء.وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الأحد في مصر، 3865.75 جنيه للبيع، و3850 جنيها للشراء.استقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد في مصر، عند: 3690 جنيها للبيع، و3675 جنيها للشراء.وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأحد في مصر، 3162.75 جنيه للبيع، و3150 جنيها للشراء.وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الأحد في مصر، 2460 جنيها للبيع، و2450 جنيها للشراء.واستقر سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الأحد في مصر، عند: 2108.5 جنيه للبيع، و2100 جنيه للشراء.وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد في مصر، 29520 جنيها للبيع، و29400 جنيها للشراء.