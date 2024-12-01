شكرا لقرائتكم خبر عن استمتع بتجربة طيران مميزة مع دي دي مصر والعربية للطيران.. رحلاتك ممكن تمنحك إجازة أحلامك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مستعد تحول مشاويرك اليومية لفرصة عشان تفوز بجوائز قيمة؟ دي دي مصر تعلن عن تعاونها المميز مع العربية للطيران، والذي سيمكنك من السفر إلى أماكن جديدة!

السماء هي الحدود

في الفترة من 20 نوفمبر إلى 20 ديسمبر 2024، كل مشوار تعمله مع دي دي مصر بيقربك خطوة لتكون واحدا من أربعة فائزين محظوظين بجائزة مذهلة: تذكرتين طيران مقدمة من العربية للطيران. تخيل أنك تسافر إلى وجهة أحلامك، بفضل اختيارك دي دي مصر في رحلاتك اليومية!

كيفية المشاركة

الاشتراك في المسابقة بسيط جدا، فقط اتبع الخطوات التالية:

● افتح تطبيق دي دي

● انتقل إلى قسم "العروض الترويجية"

● أدخل الرمز الترويجي: WINTICKETS

وبكده، يمكنك البدء في جمع الرحلات! كلما زاد عدد رحلاتك، زادت فرصك في الفوز!

بدأ السباق

سيتم اختيار أربعة فائزين محظوظين بناءً على عدد الرحلات التي أكملوها خلال فترة العرض الترويجي. كل رحلة تُعتبر مهمة، سواء كانت للمشاوير اليومية إلى العمل، أو لقضاء ليلة مسلية مع الأصدقاء، أو للتسوق في عطلة نهاية الأسبوع.

لماذا دي دي؟

لا تستهدف دي دي مصر نقلك من مكان إلى مكان فقط، بل نسعى لخلق تجارب وفرص مميزة لركابنا الكرام. وتعاوننا مع العربية للطيران واحدة من الطرق العديدة التي نعمل من خلالها على إضافة قيمة إلى رحلاتك اليومية.

مستعد للانطلاق؟

متفوتش الفرصة الرائعة واستفيد من رحلاتك مع دي دي مصر واكسب أجازة أحلامك. افتح التطبيق، أدخل الرمز الترويجي، وابدأ رحلتك نحو السحاب النهارده!

يذكر أن العرض الترويجي ساري من 20 نوفمبر إلى 20 ديسمبر. الوقت بيعدي، ومغامرتك القادمة مستنياك!