شكرا لقرائتكم خبر عن رشيد بنجلون: دعم فنى لسلامة الغذاء ضمن ميكنة منظومة مراقبة إنتاج الأغذية والان مع تفاصيل الخبر

أكد رشيد بنجلون، مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، أن مشروع تطوير وميكنة منظومة مراقبة إنتاج وتداول الغذاء في السوق المصري يعمل على دعم استراتيجية التحول الرقمي للهيئة القومية لسلامة الغذاء بما يعزز من تيسير التجارة ونفاذ الصادرات الغذائية المصرية إلى الأسواق الخارجية.

وأشار إلي أن المشروع يتضمن بوابة سلامة الغذاء الرقمية لتشمل على العديد من الخدمات، حيث قام المشروع بتقديم الدعم الفني للهيئة لتصميم بعض المقترحات المتعلقة بمنظومة عمل البوابة الرقمية وفي مقدمتها نموذج شهادة صلاحية الصادرات الرقمية.

قامت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بتوقيع بروتوكول شراكة استراتيجية اليوم مع شركة فيكسد مصر للحلول الرقمية وأمن المعلومات، وذلك بدعم من مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. تهدف هذه الشراكة إلى تنفيذ مشروع طموح لتطوير وميكنة منظومة مراقبة إنتاج وتداول الغذاء في السوق المحلي، بما يسهم في تسهيل وتسريع وكفاءة العمليات الرقابية ومواكبة متطلبات العصر الرقمي.

ويأتي هذا المشروع كخطوة نوعية ضمن الخطة الاستراتيجية للهيئة القومية لسلامة الغذاء 2023-2026، ويهدف إلى تعزيز كفاءة أعمال التسجيل، المتابعة، الفحص والتفتيش وإصدار شهادة الصلاحية للصادرات من خلال منصة رقمية متكاملة.

هذه المنصة سوف تعمل على تحسين سير العمل الداخلي وستوفر أيضاً بوابة متكاملة لجميع الجهات الفاعلة والمتداخلة في سلسلة إنتاج وتداول الغذاء، بما في ذلك الشركات المنتجة، الجهات الرقابية، والمستهلكين، لخلق بيئة تفاعلية تساهم في تعزيز الوعي بأهمية سلامة الغذاء.

وتُعد هذه المنصة الرقمية الجديدة بمثابة نقلة نوعية في التعامل مع البيانات والمعلومات المرتبطة بسلامة الغذاء، حيث ستتيح لمتعاملي الهيئة إمكانية الوصول الفوري والسلس إلى خدمات متعددة، تشمل تسجيل المنشآت، متابعة مراحل الإنتاج، ونتائج الفحص والتفتيش.

وستمكن هذه المنصة جميع المستفيدين من البقاء على إطلاع دائم بمعايير ولوائح سلامة الغذاء المحلية والاقليمية والعالمية المحدثة لتعزيز التوافق والامتثال مع اجراءات السلامة، مما يسهم في تعزيز الوعي العام بثقافة سلامة الغذاء وجودته.

وفي إطار هذه الشراكة، سيتمكن متخذو القرار من الاستفادة من تقارير تحليلية دقيقة، تدعم تنفيذ الخطط الاستراتيجية بسرعة وفاعلية وتدعم من اتخاذ القرارات وفق احصائيات وحقائق، مما يعزز من الدور الريادي للهيئة في حماية صحة المستهلكين. كما تم تصميم البنية التحتية للنظام لتكون قوية وآمنة، بما يضمن حماية البيانات وتوفير حلول محدثة لمواجهة أي تحديات تقنية محتملة.

وأكد الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن هذا المشروع لا يهدف فقط إلى تحسين الأداء الداخلي، بل سيعمل على إحداث تأثير مباشر وملموس على السوق المحلي، علاوةً على تعزيز تيسير التجارة ونمو الصادرات ودعم ريادة المنتجات الغذائية المصرية، مشيراً إلى أن المنصة الرقمية الجديدة ستسهم في تحقيق شفافية أكبر في عمليات مراقبة الغذاء، وتسهيل التواصل مع جميع الأطراف المعنية.

ومن جانبه، أعرب محمود هدهود مدير برنامج بشركة فيكسد مصر للحلول الرقمية وأمن المعلومات، عن التزام الشركة بتقديم أفضل الحلول التكنولوجية لضمان نجاح هذا المشروع، مشدداً على أن هذا التعاون يمثل نموذجاً للشراكة الناجحة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال الغذاء.

تتطلع الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى أن تكون هذه المنصة أداة فعالة لرفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية سلامة الغذاء، وتمكين القطاع الغذائي في مصر من تبني أحدث المعايير الدولية في الجودة والسلامة، ويعد هذا المشروع خطوة نحو تحقيق رقابة شاملة ومتكاملة تضمن حماية صحة المستهلكين وتساهم في تعزيز ثقة الجمهور في المنتجات الغذائية المتداولة بالسوق المحلي.