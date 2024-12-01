شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. صرف الأرباح لمساهمي «البابطين» عن النصف الأول والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

ونوهت بأن عملية الصرف ستكون عن طريق البنك العربي الوطني فيما تودع مباشرة في حسابات المساهمين المربوطة بالمحافظ الاستثمارية لدى جميع البنوك المحلية.

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة البابطين للطاقة والاتصالات أن صرف الأرباح عن النصف الأول من العام المالي 2024 سيبدأ اعتباراً من يوم غد الإثنين الموافق 02/12/2024م وذلـك بواقع نصف ريال للسهم الواحد بنسبة 5 % من القيمة الاسمية للسهم.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الثلاثاء الموافق 12/11/2024م المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.ونوهت بأن عملية الصرف ستكون عن طريق البنك العربي الوطني فيما تودع مباشرة في حسابات المساهمين المربوطة بالمحافظ الاستثمارية لدى جميع البنوك المحلية.