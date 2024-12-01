شكرا لقرائتكم خبر عن «شور»: إعادة نشر تقرير مجلس الإدارة لعام 2023 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة شور العالمية للتقنية إعادة نشر تقرير مجلس الإدارة لعام 2023 مشتملا على جميع المعلومات المطلوبة بموجب اللوائح التنفيذية ذات العلاقة، حيث تم إعداد التقرير المرفق وفقاً لمتطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية استيفاءً لمتطلبات الانتقال إلى السوق الرئيسية.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية في 25 فبراير الماضي، موافقة مجلس الإدارة على الانتقال من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية.
وأتاحت الشركة تقرير مجلس الإدارة عبر الرابط من هنا.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية في 25 فبراير الماضي، موافقة مجلس الإدارة على الانتقال من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية.
وأتاحت الشركة تقرير مجلس الإدارة عبر الرابط من هنا.