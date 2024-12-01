الاقتصاد

«شور»: إعادة نشر تقرير مجلس الإدارة لعام 2023

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن «شور»: إعادة نشر تقرير مجلس الإدارة لعام 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة شور العالمية للتقنية إعادة نشر تقرير مجلس الإدارة لعام 2023 مشتملا على جميع المعلومات المطلوبة بموجب اللوائح التنفيذية ذات العلاقة، حيث تم إعداد التقرير المرفق وفقاً لمتطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية استيفاءً لمتطلبات الانتقال إلى السوق الرئيسية.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول في 25 فبراير الماضي، موافقة مجلس الإدارة على الانتقال من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية.
وأتاحت الشركة تقرير مجلس الإدارة عبر الرابط من هنا.
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا