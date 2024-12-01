الاقتصاد

«آفاق الغذاء»: قبول استقالة وتعيين عضو بمجلس الإدارة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة آفاق الغذاء، اليوم، قبول استقالة خالد بن محمد العبودي من منصب عضو مجلس الإدارة (مستقل).
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، قرر المجلس تعيين م. عبدالعزيز بن محمد البابطين عضوا في مجلس الادارة (مستقل) اعتباراً من تاريخ 2024/12/1 وحتى انتهاء دورة المجلس الحالية.
وقالت الشركة إن سبب استقالة خالد العبودي جاءت لظروف خاصة.
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