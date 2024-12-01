شكرا لقرائتكم خبر عن «آفاق الغذاء»: قبول استقالة وتعيين عضو بمجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وقالت الشركة إن سبب استقالة خالد العبودي جاءت لظروف خاصة. الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة آفاق الغذاء، اليوم، قبول استقالة خالد بن محمد العبودي من منصب عضو مجلس الإدارة (مستقل).ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، قرر المجلس تعيين م. عبدالعزيز بن محمد البابطين عضوا في مجلس الادارة (مستقل) اعتباراً من تاريخ 2024/12/1 وحتى انتهاء دورة المجلس الحالية.وقالت الشركة إن سبب استقالة خالد العبودي جاءت لظروف خاصة.