شكرا لقرائتكم خبر عن «آفاق الغذاء»: قبول استقالة وتعيين عضو بمجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة آفاق الغذاء، اليوم، قبول استقالة خالد بن محمد العبودي من منصب عضو مجلس الإدارة (مستقل).
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، قرر المجلس تعيين م. عبدالعزيز بن محمد البابطين عضوا في مجلس الادارة (مستقل) اعتباراً من تاريخ 2024/12/1 وحتى انتهاء دورة المجلس الحالية.
وقالت الشركة إن سبب استقالة خالد العبودي جاءت لظروف خاصة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، قرر المجلس تعيين م. عبدالعزيز بن محمد البابطين عضوا في مجلس الادارة (مستقل) اعتباراً من تاريخ 2024/12/1 وحتى انتهاء دورة المجلس الحالية.
وقالت الشركة إن سبب استقالة خالد العبودي جاءت لظروف خاصة.