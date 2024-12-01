شكرا لقرائتكم خبر عن «غاز» تحصل على تمويل من بنك الرياض بقيمة 22.14 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

وأضافت أن مدة التمويل 5 سنوات، مشيرة إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سند لأمر.

الدمام - شريف احمد - حصلت شركة توزيع الغاز الطبيعي (غاز)، اليوم، على عقد تمويل متوسط الأجل لتمويل توسعات الشركة في تمديد شبكة الغاز الطبيعي في المدينة الصناعية الثانية بالرياض.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن الجهة الممولة بنك الرياض، فيما تبلغ قيمة التمويل نحو 22.149 مليون ريال.وأضافت أن مدة التمويل 5 سنوات، مشيرة إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سند لأمر.