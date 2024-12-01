الاقتصاد

«غاز» تحصل على تمويل من بنك الرياض بقيمة 22.14 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - حصلت شركة توزيع الغاز الطبيعي (غاز)، اليوم، على عقد تمويل متوسط الأجل لتمويل توسعات الشركة في تمديد شبكة الغاز الطبيعي في المدينة الصناعية الثانية بالرياض.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن الجهة الممولة بنك الرياض، فيما تبلغ قيمة التمويل نحو 22.149 مليون ريال.
وأضافت أن مدة التمويل 5 سنوات، مشيرة إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سند لأمر.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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