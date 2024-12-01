شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «تهامة» يوصي بإقامة دعوى مسؤولية ضد عضو سابق والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق، أمس، رفع تـوصـية للجـمعية الـعامـة للشـركـة بـالـتصويـت عـلى إقامة دعــوى مــسؤولية ضد عبد العزيز نجيب السويلم.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن عبدالعزيز السويلم عضو مجلس إدارة سابق كانت له صلاحيات تنفيذية مباشرة وغير مباشرة من خلال الشركة والشركات التابعة.
وطلب مجلس الإدارة من الجمعية تــفويــض مجلس إدارة الشــركــة باتخاذ الإجراءات القانونية والنظامية اللازمة حيال ذلك.
وأفادت الشركة بأنها لن تتوانى في اتخاذ أي إجراء لحفظ حقوق مساهميها وعدم المساس بمصالح المساهمين ورفضها التام لأي ممارسات مخالفة للأنظمة، و ستعلن الشركة أي تطورات لاحقة بهذا الخصوص.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن عبدالعزيز السويلم عضو مجلس إدارة سابق كانت له صلاحيات تنفيذية مباشرة وغير مباشرة من خلال الشركة والشركات التابعة.
وطلب مجلس الإدارة من الجمعية تــفويــض مجلس إدارة الشــركــة باتخاذ الإجراءات القانونية والنظامية اللازمة حيال ذلك.
وأفادت الشركة بأنها لن تتوانى في اتخاذ أي إجراء لحفظ حقوق مساهميها وعدم المساس بمصالح المساهمين ورفضها التام لأي ممارسات مخالفة للأنظمة، و ستعلن الشركة أي تطورات لاحقة بهذا الخصوص.