شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق «بنيان ريت» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق بنيان ريت عن الفترة من 22 شوال 1445ه إلى 28 ربيع الثاني 1446هـ الموافق (1 مايو 2024م إلى 31 أكتوبر 2024م).
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي الأرباح الموزعة 55,379,574 ريال.
وأضافت أن عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 162,881,100.
وأشارت إلى أن قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.34 ريال، بينما تبلغ نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول 3.4%.
وأفادت بأن نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 1445-12-24 الموافق 2024-06-30.
ولفتت إلى أن أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 1446-06-03 الموافق 2024-12-04.
وذكرت أن دفع التوزيعات خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي الأرباح الموزعة 55,379,574 ريال.
وأضافت أن عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 162,881,100.
وأشارت إلى أن قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.34 ريال، بينما تبلغ نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول 3.4%.
وأفادت بأن نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 1445-12-24 الموافق 2024-06-30.
ولفتت إلى أن أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 1446-06-03 الموافق 2024-12-04.
وذكرت أن دفع التوزيعات خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.