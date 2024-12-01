شكرا لقرائتكم خبر عن «أسمنت العربية» توقع اتفاقية لإنشاء محطة نقل كهرباء في «رابغ» والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية