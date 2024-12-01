شكرا لقرائتكم خبر عن «أسمنت العربية» توقع اتفاقية لإنشاء محطة نقل كهرباء في «رابغ» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة الأسمنت العربية اتفاقية مع الشركة الوطنية لنقل الكهرباء (إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للكهرباء) لتنفيذ مشروع إنشاء محطة نقل كهرباء.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يهدف إنشاء المحطة إلى إيصال الخدمة الكهربائية لمصنع الشركة الواقع في محافظة رابغ بحمل كهربائي قدرة (101 م.ف.أ) ضمن برنامج إزاحة الوقود السائل وفقاً للاتفاقية الموقعة والسارية حتى 31/12/2025م أو حتى اكتمال المشروع.
وتأتي هذه الاتفاقية امتداداً لعمل منظومة الطاقة ومنظومة الصناعة والثروة المعدنية لتحقيق مستهدفات إزاحة الوقود السائل.
وسيسهم المشروع في خفض الانبعاثات الناتجة من إنتاج الكهرباء داخل مرافق الشركة، وزيادة موثوقية العمليات التشغيلية للشبكة دون أثر مالي جوهري على الشركة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يهدف إنشاء المحطة إلى إيصال الخدمة الكهربائية لمصنع الشركة الواقع في محافظة رابغ بحمل كهربائي قدرة (101 م.ف.أ) ضمن برنامج إزاحة الوقود السائل وفقاً للاتفاقية الموقعة والسارية حتى 31/12/2025م أو حتى اكتمال المشروع.
وتأتي هذه الاتفاقية امتداداً لعمل منظومة الطاقة ومنظومة الصناعة والثروة المعدنية لتحقيق مستهدفات إزاحة الوقود السائل.
وسيسهم المشروع في خفض الانبعاثات الناتجة من إنتاج الكهرباء داخل مرافق الشركة، وزيادة موثوقية العمليات التشغيلية للشبكة دون أثر مالي جوهري على الشركة.