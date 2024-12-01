الاقتصاد

«السيف غاليري» تفتتح فرعها الثالث في الإمارات

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - افتتحت شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار (السيف غاليري)، فرعها الثالث في دولة الإمارات العربية المتحدة الواقع في مدينة العين.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، يعد هذا الفرع رقم 72 بمساحة 1767 م2، فيما يعد هذا الفرع امتداد للتوسع داخل الإمارات.

إستراتيجية توسعية

يأتي هذا التوسع وفقًا لإستراتيجية الشركة التوسعية خارج المملكة العربية السعودية .
وتوقعت الشركة أن يظهر الأثر المالي لمعرض العين اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2024م.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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