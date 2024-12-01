شكرا لقرائتكم خبر عن «السيف غاليري» تفتتح فرعها الثالث في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية