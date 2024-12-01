شكرا لقرائتكم خبر عن «السيف غاليري» تفتتح فرعها الثالث في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - افتتحت شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار (السيف غاليري)، فرعها الثالث في دولة الإمارات العربية المتحدة الواقع في مدينة العين.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعد هذا الفرع رقم 72 بمساحة 1767 م2، فيما يعد هذا الفرع امتداد للتوسع داخل الإمارات.
وتوقعت الشركة أن يظهر الأثر المالي لمعرض العين اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2024م.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعد هذا الفرع رقم 72 بمساحة 1767 م2، فيما يعد هذا الفرع امتداد للتوسع داخل الإمارات.
إستراتيجية توسعيةيأتي هذا التوسع وفقًا لإستراتيجية الشركة التوسعية خارج المملكة العربية السعودية .
وتوقعت الشركة أن يظهر الأثر المالي لمعرض العين اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2024م.