شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا 0.9% اليوم الأحد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.9%، عند 11741 نقطة، وبتداولات بلغت 4.632 مليار ريال.

وبحسب بيانات تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 313.349 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 9.962 تريليون ريال. ارتفاع أسهم 159 شركة ارتفعت أسهم 159 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 64، من بين 244 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، جي آي جي، وسايكو، ولازوردي، وأكوا باور، والخزف السعودي، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، تمكين، واتحاد اتصالات، وأسمنت الشمالية، وأنعام القابضة، والبحر الأحمر، الأكثر انخفاضا. السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على انخفاض بنسبة 0.7%، عند 30173 نقطة، وبتداولات بلغت 119.670 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 21.5 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 64.922 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 34 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 48، من بين 103 شركات مدرجة في السوق الموازية.