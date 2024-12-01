شكرا لقرائتكم خبر عن شركة سياك للتطوير العقارى تطلق مشروعها المتميز الجديد "رواية" بقلب الشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة سياك للتطوير العقاري الرائدة في مجال التطوير العقاري، والتابعة لمجموعة سياك القابضة والمعروفة بتاريخها الحافل الممتد لـ 38 عامًا من الإنجازات في مجال البناء والتطوير ومواد البناء، عن إطلاق أحدث مشاريعها "رواية"، والمقام على مساحة 17 فدانًا بحجم استثمارات إجمالية تصل إلى 4 مليارات جنيه، بموقع استراتيجي متميز في قلب مدينة الشيخ زايد بشارع النزهة، كواحد من أكبر الاستثمارات العقارية التي تهدف من خلاله شركة سياك للتطوير العقاري إعادة تعريف أسلوب الحياة الراقية في المنطقة.

تبلغ المساحة البنائية لمشروع "رواية" 71 ألف متر مربع، وتضم مجموعة متنوعة من الوحدات تتباين ما بين الشقق السكنية و الدوبلكس والتوين فيلا بمساحات مختلفة تتراوح ما بين 68 إلى 296 مترًا مربعًا، ويتميز المشروع بتصميماته الفريدة من نوعها التي تعكس روعة التصميمات المعمارية الأوروبية بلمساتها الناعمة والواجهات الحجرية والمداخل الفاخرة مزدوجة الارتفاع، والتي تم تصميمها من قبل شركة دار المعمار للتصميم والاستشارات الهندسية (DMA)، وهي واحدة من أكثر الكيانات المتميزة في مجالها مع العديد من الجوائز، من بينها جائزة التاج الذهبي للالتزام بالجودة.

"مشروع رواية أكثر من مجرد مشروع جديد؛ فهو يجسد التزامنا بخلق تجربة حياة استثنائية لكافة المستفيدين منه."، كما صرحت المهندسة نهلة الإبياري، العضو المنتدب لشركة سياك للتطوير العقاري. "نحن سعداء للغاية بتجسيد هذه الرؤية على أرض الواقع، وتقديم مزيج فريد من الفخامة والاستدامة والحياة المتكاملة في قلب الشيخ زايد، عبر مشروع عقاري مغاير للسوق المصري قائم على الابتكار، فمشروع "رواية" بمكوناته الأساسية من مخططات رئيسية وتصميمات وخدمات متكامل بما يلبي احتياجات العملاء الحالية والمستقبلية، ويضمن لهم عائد استثماري يتزايد بمرور، ليكون "رواية" بحق إضافة جديدة لمنطقة غرب القاهرة تلك المنطقة الواعدة التي تشهد منافسة قوية ونموًا عمرانيًا كبيرًا بالفترة الاخيرة."

رواية هو مجتمع مخطط بعناية ومصمم لحياة متكاملة، تشتمل كل منطقة داخل المشروع على مناطق مظللة للجلوس والراحة ومساحات خضراء ومناطق للشواء، مما يعزز الشعور بالراحة والاستقرار والخصوصية، مع تخصيص 78٪ من مساحة المشروع للمناطق المفتوحة، مما يوفر دعوة للسكان والزوار على حد سواء لاستكشاف محيطهم والتفاعل معه في منطقة يمكن الوصول إليها سيرًا على الأقدام من البداية إلى النهاية، ليكون لكل ساكن بالمشروع قصة جيدة يعيشها في رواية.

كما يوجد في قلب مشروع "رواية" الواحة المركزية الترفيهية والتي تضم ناديًا ومنطقة للأطفال وحمام سباحة ومطاعم ومدرجًا وبحيرة ومنطقة لإقامة الفعاليات المختلفة وسينما خارجية ومنطقة لممارسة رياضة اليوغا والتأمل، وصالة ألعاب رياضية ومنطقة للحيوانات الأليفة ومسارات للركض وركوب الدراجات، إضافة إلى حديقة مجتمعية للاستمتاع بزراعة أنواع مختلفة من النباتات العضوية من قبل المقيمين بالمشروع، هذا إلى جانب منطقة تجارية متكاملة تتيح للمقيمين سهولة الوصول إلى العيادات ودار الحضانة والمكاتب ومنافذ الأطعمة والمشروبات والمتاجر والصيدليات وخدمات غسيل الملابس.

يأتي مشروع "رواية" ليؤكد على جدارة شركة سياك للتطوير العقاري وقدرتها على تقديم كل ما هو جديد للسوق العقاري، مستعينة في ذلك بالخبرة الممتدة التي اكتسبتها الشركة من تطوير العديد من المشروعات الناجحة تحت مظلة مجموعة سياك القابضة. وتشمل هذه المشروعات مشروعي أكتوبر هيلز 1 و2، وتلال الجزيرة، والمبني الإداري The Central، ومجمع مجرة التجاري ومجمعات Polaris الصناعية، مما يدل على التزام ثابت بالجودة والابتكار في تطويرها للمشروعات الصناعية والسكنية والتجارية والإدارية. ويمثل مشروع "رواية" خطوة هامة في مسيرة شركة سياك للتطوير العقاري، حيث يُظهر تفانيها في تطوير مشروعات عمرانية متكاملة تتناسب مع رؤية مصر للتنمية العمرانية الشاملة.



