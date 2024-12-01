شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية يناقش مستقبل الاقتصادات العربية والان مع تفاصيل الخبر

عقدت الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية مؤتمرها العلمي السنوي الثامن عشر في الرباط، بالمملكة المغربية خلال الفترة ٢٨-٢٩ نوفمبر تحت عنوان "مستقبل الاقتصادات العربية: المربعات المفروضة والإصلاح المنشودة" بالتعاون مع كل من مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، والمعهد العربي للتخطيط، وبدعم من بنك فيصل الإسلامي

وتم خلال المؤتمر مناقشة عدد من الأوراق العلمية التي قدمها أعضاء الجمعية من الاقتصاديين البارزين في الوطن العربي

، كما تم إطلاق الإصدار الثامن من تقرير التنمية العربية بعنوان "دور البيانات وتوافرها في دعم التنمية في الدول العربية"، والذي أعده معهد التخطيط القومي بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط بالكويت.

وعلى هامش فعاليات المؤتمر قام أعضاء الجمعية بزيارة مقر منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلم والثقافة (الإيسيكو) بحضور سفراء الدول الأعضاء بالأنظمة، حيث عرض الأستاذ الدكتور محمود محي الدين رئيس مجلس إدارة الجمعية المربكات والأزمات التي يتعرض لها العالم الإسلامي وكيفية التعامل معها، كما تم مناقشة أوجه التعاون المشترك بين الجمعية والمنظمة.

تضمن المؤتمر ٦ جلسات تناولت أثر المربكات والأزمات الجيوسياسية والتحديات المناخية والاقتصادية والتطورات التكنولوجية على النمو في الدول العربية، وذلك من خلال عدد ٧ أوراق بحثية وجلسة حوارية في نهاية المؤتمر.



وفي هذا الإطار أكد أ.د محمود محي الدين على أهمية عقد المؤتمر بالتعاون مع مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد لأول مرة في إطار سعي الجمعية لتنويع الشراكات مع المؤسسات البحثية والعالمية في الدول العربية خاصة مع المغرب العربي.

كما أعرب الأستاذ الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي والأمين العام للجمعية عن تقديره للتعاون مع المعهد العربي للتخطيط في إعداد الإصدار الثامن لتقرير التنمية العربية والذي يتناول أحد أهم الموضوعات المطروحة على الساحة في إطار الدور الهام الذي تلعبه البيانات في دعم صنع القرار في التنبؤ واستمرار المستقبل، فضلا عن أهمية الاستفادة من التطورات التكنولوجية في ربط قواعد البيانات الضخمة.

وتجدر الإشارة إلى انعقاد اجتماع الجمعية العمومية السنوية على هامش المؤتمر.