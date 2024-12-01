شكرا لقرائتكم خبر عن 2.7 تريليون ريال.. الائتمان المصرفي للقطاع الخاص في السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الائتمان المصرفي للقطاع الخاص

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مطلوبات المصارف من القطاع الخاص

الدمام - شريف احمد - أظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما" أن الائتمان المصرف للقطاع الخاص بلغ في شهر أكتوبر الماضي، 2.703 تريليون ريال.وبحسب النشرة، ارتفع الائتمان المصرفي للقطاع الخاص في أكتوبر الماضي على أساس شهري بنسبة 0.9%، بينما ارتفعت بنسبة 11.8% على أساس سنوي.ذكرت النشرة أن الائتمان المصرفي للقطاع الخاص يتوزع على كمبيالات مخصومة وقروض وسلف وسحوبات المكشوف.وبلغت القروض والسلف والسحوبات على المكشوف في شهر أكتوبر الماضي، 2.684 تريليون ريال، مرتفعة بنسبة 0.9% على أساس شهري، بينما ارتفعت بنسبة 11.8% على أساس سنوي.وبحسب النشرة، بلغت قيمة الكمبيالات المخصومة في أكتوبر الماضي، 19.290 مليار ريال، مرتفعة على أساس شهري وسنوي، بنسبة 2.7%، و9.3% على التوالي.وأفادت بأن الاستثمارات في الأوراق المالية الخاصة بلغت في شهر أكتوبر الماضي، 96.286 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 1% على أساس شهري، و21.9% على أساس سنوي.وسجلت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص في شهر أكتوبر الماضي، 2.799 تريليون ريال، مرتفعة بنسبة 0.9% على أساس شهري، بينما ارتفعت بنسبة 12.1% على أساس سنوي.وتمثل مطلوبات المصارف من القطاع الخاص مجموع الائتمان المصرفي، إضافة إلى الاستثمارات في الأوراق المالية الخاصة.