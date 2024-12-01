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شكرا لقرائتكم خبر عن بارتفاع 19.4%.. 8.14 مليار ريال قروض سكنية للأفراد خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفع حجم التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المقدم من المصارف في السعودية خلال شهر أكتوبر الماضي، بنسبة 19.4% إلى 8.142 مليار ريال، مقارنة بـ6.820 مليار ريال في شهر سبتمبر 2024.
ووفقا للنشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما" ارتفع حجم التمويل العقاري السكني للأفراد في أكتوبر 2024، على أساس سنوي بنسبة 20.3%، مقارنة بـ6.766 مليار ريال في الشهر المماثل من العام الماضي.
وأظهرت النشرة أن قطاع الشقق استحوذ على 35% من إجمالي التمويل السكني للأفراد، مسجلا 2.855 مليار ريال، مرتفعا بنسبة 12.4% على أساس شهري، و46.9% على أساس سنوي.
وذكرت النشرة أن قطاع الأراضي استحوذ على 5.6% من إجمالي التمويل السكني للأفراد، مسجلا 458 مليون ريال، مرتفعا على أساس شهري وسنوي، بنسبة 15.4%، و24.8% على التوالي.
ووفقا للنشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما" ارتفع حجم التمويل العقاري السكني للأفراد في أكتوبر 2024، على أساس سنوي بنسبة 20.3%، مقارنة بـ6.766 مليار ريال في الشهر المماثل من العام الماضي.
قطاع الفللأفادت النشرة بأن قطاع الفلل استحوذ على 59.3% من إجمالي التمويل السكني للأفراد في أكتوبر الماضي، مسجلا 4.828 مليار ريال، مرتفعا على أساس شهري 24.3%، بينما ارتفع بنسبة 8.4% على أساس سنوي.
وأظهرت النشرة أن قطاع الشقق استحوذ على 35% من إجمالي التمويل السكني للأفراد، مسجلا 2.855 مليار ريال، مرتفعا بنسبة 12.4% على أساس شهري، و46.9% على أساس سنوي.
وذكرت النشرة أن قطاع الأراضي استحوذ على 5.6% من إجمالي التمويل السكني للأفراد، مسجلا 458 مليون ريال، مرتفعا على أساس شهري وسنوي، بنسبة 15.4%، و24.8% على التوالي.