شكرا لقرائتكم خبر عن منصة إليكتروينة موحدة لتقديم خدمات هيئة سلامة الغذاء.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يستهدف مشروع تطوير وميكنة منظومة مراقبة إنتاج وتداول الغذاء في السوق المصري، 6 أهداف رئيسية من خلال إنشاء منصة إلكترونية متكاملة عن طريق تطوير منصة موحدة توفر خدمات شاملة لهيئة سلامة الغذاء، تشمل استقبال طلبات تسجيل الشركات، وإصدار شهادات صلاحية التصدير بشكل رقمي، ومتابعة الطلبات بشكل دوري مع إرسال الإشعارات للمستخدمين لضمان التواصل الفعال، فضلًا عن تقديم خدمات إضافية مثل التفتيش والمراقبة، تقييم المخاطر، وتتبع المنتجات الغذائية.

ويتمثل الهدف الثاني في التكامل مع الأنظمة القائمة من خلال دمج الأنظمة والخدمات الرقمية الحالية للهيئة ضمن المنصة الجديدة لضمان تحسين العمليات التشغيلية وتكاملها، وتوحيد جميع الأنظمة تحت مظلة رقمية واحدة لدعم كفاءة الأداء وسلاسة نقل البيانات.

أما الهدف الثالث للمشروع فهو توفير بنية تحتية رقمية آمنة عبر تصميم بنية تحتية حديثة وقابلة للتطوير تعتمد على أحدث تقنيات الأمن السيبراني لضمان حماية البيانات وسلامتها.

والهدف الرابع يشمل تطوير لوحة بيانات تفاعلية (Dashboard) إنشاء لوحة تحكم متقدمة تتيح لمتخذي القرار الوصول الفوري إلى البيانات الدقيقة والمحدثة، وتمكين الهيئة من إجراء تحليلات شاملة لاتخاذ قرارات استراتيجية سليمة في الوقت المناسب، وتحسين متابعة العمليات والتقييم المستمر للمخاطر المرتبطة بتداول الغذاء في السوق المحلي.

والهدف الخامس تحسين تجربة المستخدم عبر تصميم واجهة مستخدم بسيطة وسهلة الاستخدام تعتمد على معايير التصميم الحديثة، مما يسهل التعامل مع الخدمات الرقمية، وتسريع الإجراءات وتحقيق الشفافية في تقديم الخدمات لتعزيز رضا المستفيدين، إضافة إلى إرسال الإشعارات التلقائية لمتابعة الطلبات وتوفير تواصل فعال مع المستخدمين.

أما الهدف السادس تعزيز التحول الرقمي وضمان سلامة الغذاء من خلال تسخير التكنولوجيا الرقمية لتحقيق أهداف الهيئة الاستراتيجية في ضمان سلامة الغذاء. تحسين الرقابة على تداول الغذاء من خلال توفير نظام متكامل يدعم التحول الرقمي والحوكمة.



