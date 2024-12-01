شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 1.4 مليار جنيه خلال ساعتين.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 30447 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.81% ليصل إلى مستوى 37647 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 13390 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.23% ليصل إلى مستوى 8377 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.22% ليصل إلى مستوى 11518 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.36% ليصل إلى مستوى 3172 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 8216 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والاستيراد، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد.

في سياق آخر تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ اشترى مجلس إدارة شركات العربية لحليج الأقطان، وبنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، وبالم هيلز للتعمير، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 68.3 ألف سهم، 15 ألف سهم، 72.2 ألف سهم، 1.5 مليون سهم، 13.4 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركتي مطاحن مصر العليا، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 11 ألف سهم، 5 آلاف سهم، على الترتيب.

واشترت مجموعة مرتبطة بشركات النصر للملابس والمنسوجات-كابو، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، ومجموعة أي أف جي القابضة، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 50 ألف سهم، 240 ألف سهم، 10 آلاف سهم، مليون سهم، على التوالي.

فيما باع مجلس إدارة شركة النصر للملابس والمنسوجات-كابو عدد 60 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات النصر للملابس والمنسوجات-كابو، والبنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وراية القابضة للاستثمارات المالية، ومجموعة أي أف جي القابضة، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 57.2 ألف سهم، 511 سهم، 200 ألف سهم، 5 آلاف سهم، مليون سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وبالم هيلز للتعمير، والقابضة المصرية الكويتية بالجنيه عدد 3 آلاف سهم، 8 آلاف سهم، 33.7 ألف سهم، على التوالي.

في سياق متصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة، النتائج المالية المجمعة عن التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024، وحققت شركة أم بي للهندسة، إيرادات بلغت 323 مليون جنيه خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024 بنسبة نمو 39%، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 34 مليون جنيه بنسبة نمو 42%.

وحققت شركة دايس للملابس الجاهزة، صافي مبيعات بلغت 4.052 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2024 مقابل 2.3 مليار جنيه، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 804.7 مليون جنيه مقارنة مع 278.5 مليون جنيه.

وحققت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، إيرادات بلغت 84.3 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو حتى 30 سبتمبر عام 2024 مقابل 69.9 مليون جنيه، وبلغ صافي الربح قبل الضريبة 26.1 مليون جنيه مقارنة مع 36.6 مليون جنيه.

وحققت شركة مصر لصناعة الكيماويات، صافي ربح خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 31 أكتوبر عام 2024 وبلغ 218 مليون جنيه مقابل صافي ربح بلغ 193.1 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

وحققت شركة مطاحن مصر الوسطى، صافي ربح خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 31 أكتوبر عام 2024 وبلغ 37.1 مليون جنيه مقابل صافي ربح بلغ 34.8 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

وحققت شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، صافي ربح خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 31 أكتوبر عام 2024 وبلغ 14.6 مليون جنيه مقابل صافي ربح بلغ 13.9 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

في سياق منفصل أعلنت شركة غاز مصر، عن افتتاح مصنع "إيجيفكو" لإنتاج مواسير البولي إيثيلين، على مساحة 25 ألف متر مربع بمدينة العاشر من رمضان، مستهدفًا قطاعي الغاز الطبيعي والمياه بطاقة إنتاجية تصل إلى 25 ألف طن سنويًا، ويقام المشروع بالشراكة مع شركة سويسرية إماراتية لإنتاج مواسير البولي إيثيلين.