الاقتصاد

سعر الريال القطرى اليوم الأحد 1-12-2024 بالبنوك المصرية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الأحد 1-12-2024 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة الغول

الأحد، 01 ديسمبر 2024 12:27 م

ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم الأحد 1-12-2024 فى البنوك المصرية، ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار الريال القطري فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:
 

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.57 جنيه للشراء.
13.61 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

.12.65جنيه للشراء.

13.61جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.68جنيه للشراء.

13.61جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي

12.67. جنيه للشراء.

13.66جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني

12.76جنيه للشراء.

13.61جنيه للبيع.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements