شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الأحد 1-12-2024 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة الغولالأحد، 01 ديسمبر 2024 12:27 م
ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم الأحد 1-12-2024 فى البنوك المصرية، ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار الريال القطري فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:
12.57 جنيه للشراء.
13.61 جنيه للبيع.
.12.65جنيه للشراء.
13.61جنيه للبيع.سعر الريال القطرى فى بنك مصر
12.68جنيه للشراء.
13.61جنيه للبيع.سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي
12.67. جنيه للشراء.
13.66جنيه للبيع.سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني
12.76جنيه للشراء.
13.61جنيه للبيع.
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