شكرا لقرائتكم خبر عن 10 شركات سمسرة تستحوذ على 62.8% من تعاملات البورصة خلال شهر نوفمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

تصدرت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات شهر نوفمبر الماضي، بقيمة تداول بلغت 23.7 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 13.6%، وجاءت شركة إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 18.5 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 10.6%.

وحلت شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 12.2 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 7%، وفي المركز الرابع تأتى شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 11.5 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 6.6%، وفي المركز الخامس مباشر لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 9.7 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.6%.

وجاء في المركز السادس شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 7.6 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 4.3%، وأسطول لتداول الأوراق المالية، في المركز السابع، بقيمة تداول 7.4 مليار جنيه بنسبة 4.3%، وحل في المركز الثامن شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة 6.6 مليار جنيه بنسبة 3.8%.

وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا كايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية، وعربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية، بقيمة تداول 6.6 مليار جنيه، و5.6 مليار جنيه، بنسبة 3.8%، 3.2%، جاء ذلك وفقًا للتقرير الشهري للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 30242.13 نقطة، خلال جلسات شهر نوفمبر الماضي، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.07% ليغلق عند مستوى 8275.86 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 11379.84 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.79% ليغلق عند مستوى 37344.12 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 8230.50 نقطة.